Пятница, 7 апреля 2017

В Иркутске возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. Несколько активистов были задержаны после проведения у них обысков.

“Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 УК (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). По версии следствия, в 2015-2016 годах молодой человек на своей странице в одной из социальных сетей разместил материалы, оскорбляющие религиозные чувства верующих”, – говорится в сообщении.

В СКР утверждают, что подозреваемый, имя которого не называется, дал признательные показания.

“Следователями СКР совместно с сотрудниками полиции проведены обысковые мероприятия для установления свидетелей и очевидцев произошедшего, а также изъятия необходимого оборудования интересующего следствие, – отмечается в сообщении. – Стоит отметить, что проведение указанных оперативно-розыскных и следственных мероприятий связано только с данным уголовным делом и не имеет отношение к проведению различных акции и митингов на территории Иркутской области”.

Между тем в группе “Совет несогласных Иркутска” сообщается по меньшей мере о шести задержанных активистах. Там прямо связывают это с планами провести 9 апреля собрание, посвященное акциям 26 марта.

Правозащитник Святослав Хроменков сообщил, что всего было задержано восемь активистов. Двоих, самого подозреваемого в оскорблении верующих Дмитрия Литвина, и его несовершеннолетнюю девушку, отпустили из следственного отдела.

Как рассказала девушка, ее спрашивали в основном об отношении Литвина к религии. Однако следователей интересовало также его участие в анархическом движении, протестных акциях и оппозиционных группах в соцсетях. Девушка подтвердила подтвердила, что все задержанные знакомы между собой.

Среди задержанных – фотожурналистка Валерия Алтарева, а также гражданские активисты Игорь Мартыненко и София Микитюк. Позже стало известно, что после многочасовых допросов следователями СКР и сотрудниками центра”Э” всех задержанных отпустили.

Антикоррупционные акции прошли 26 марта в десятках городов России. В Москве на несогласованное мероприятие вышли около 20 тысяч человек, из которых 1030 были задержаны (

ВИДЕО). Это беспрецедентное для столицы число задержаний на одном протестном мероприятии начиная с 1993 года. Более 65 задержанных отправили под административный арест. Административным наказаниям подверглись и участники акций и в других городах.

31 марта член ОНК Москвы Дмитрий Пискунов сообщил, что с гражданами, арестованными после московской антикоррупционной акции, в ИВС проводятся незаконные “беседы”. Некий оперативник по очереди вызывал граждан к себе и расспрашивал о прошедшей акции, их политических взглядах, а также требовал предоставить доступ к аккаунтам в соцсетях. Одному арестованному за отказ от “беседы” силовик угрожал фабрикацией дела о наркотиках, другому – что создаст проблемы его брату.

Больше десятка граждан рассказали Пискунову, что после доставки в ИВС подписали некий документ, с содержанием которого их не ознакомили.

1 апреля московское управление СКР возбудило уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам в столице 2 апреля. “По версии следствия, 29 марта 2017 года в сети интернет, то есть в свободном доступе для неограниченного круга лиц, неустановленным лицом под псевдонимом размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка”, – сообщала пресс-служба ведомства.

В ночь на четверг был задержан преподаватель математики Московской финансовой-юридической академии Дмитрий Богатов. Его объявили подозреваемым по этому делу. В пятницу Пресненский райсуд отказался удовлетворить ходатайство следствия о помещении Богатова под стражу.

Однако вместо того, чтобы отпустить Богатова под подписку о невыезде, следователи вменили ему статью 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма). Богатов остается в ИВС на Петровке.