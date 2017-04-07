Пятница, 7 апреля 2017

В Москве на 86-м году жизни умер летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко. Об этом сообщает “Роскосмос”.

Гречко родился в Ленинграде. В 1955 году окончил Ленинградский военно-механический институт. Участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций. В 1966 году был назначен начальником группы кандидатов в космонавты-испытатели, а 27 мая 1968 года приказом министра общего машиностроения был зачислен в отряд космонавтов.

Гречко участвовал в трех космических полетах. С 11 января по 9 февраля 1975 года Гречко находился в космосе в качестве бортинженера корабля “Союз-17″ и первой основной экспедиции на орбитальную станцию “Салют-4″.

С 10 декабря 1977 по 16 марта 1978 года Гречко совершил рекордный по продолжительности для своего времени полет как бортинженер первой основной экспедиции на станцию “Салют-6″. За этот полет, во время которого станцию посетил чехословацкий космонавт Владимир Ремек, Гречко был удостоен звания Героя ЧССР.

17 сентября 1985 года Гречко как бортинженер корабля “Союз-Т-14″ прилетел на станцию “Салют-7″. Вернулся он спустя неделю на корабле “Союз-Т-13″.

С мая 1986 года Гречко работал в Институте физики биосферы РАН. До марта 1992 года он оставался космонавтом-исследователем этого учреждения, а после занял должность научного сотрудника. Гречко защитил диссертации кандидата технических (1967) и доктора физико-математических наук.

В 1989 году Гречко выдвигался в кандидаты в народные депутаты СССР, однако в последний момент, перед самим голосованием, снял свою кандидатуру в пользу Бориса Ельцина.

В 2005 году Гречко в числе еще 50 российских деятелей науки и культуры подписал письмо в поддержку приговора бывшим руководителям ЮКОСа.

Гречко – автор мемуаров “Космонавт №34. От лучины до пришельцев”.