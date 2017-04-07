Пятница, 7 апреля 2017

В Стокгольме по подозрению в умышленном наезде на людей задержан 39-летний выходец из Узбекистана, сообщает Би-Би-Си. Имени задержанного в полиции не назвали, но отметили, что он уже попадал в поле зрения местных правоохранительных органов.

В полиции также заявили, что в машине, которая использовалась для теракта, обнаружили подозрительный предмет. Он лежал на водительском сидении. представитель полиции отказался сказать, что именно было найдено, но подчеркнул, что “его там быть не должно было”.

Арест был произведен накануне вечером на севере шведской столицы. “Мужчина был арестован как исполнитель преступления, то есть водитель” – заявил представитель полиции Ларс Бистр. Он отметил, что у арестованного могли быть сообщники, но властям о них пока ничего не известно.

Шведские СМИ со ссылкой на источники сообщают о втором задержанном, который контактировал с подозреваемым. Также, по неподтвержденным данным, в грузовике были обнаружены взрывчатые вещества.

По уточненным данным, жертвами теракта стали четыре человека. Еще 15 госпитализировано, состояние девятерых раненых оценивается как тяжелое.

В пятницу днем в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей. Автомобиль, на котором был совершен наезд, принадлежал пивоваренной компании Spendrups. Его угнали, пока водитель разгружал товар. Угонщик проехал шесть кварталов, выехал на улицу Дроттнинггатан, снес небольшие ограждения перед ее пешеходной частью и начал сбивать людей на тротуаре. После этого грузовик врезался в витрину торгового центра Ahlens.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал инцидент терактом. “Швеция подверглась атаке. Все указывает на то, что это была террористическая атака”, – заявил он на пресс-конференции.

После теракта здание парламента было оцеплено, прекращена работа стокгольмского метрополитена, отменены поезда на Центральном вокзале. К вечеру работа транспорта возобновилась.

Полиция опубликовала фотографии разыскиваемого в связи с терактом. На фото изображен мужчина в зеленой куртке и серой кофте с капюшоном. Снимки были сделаны с камер наблюдения на месте происшествия. Полицейские не стали называть изображенного на фото подозреваемым, однако подчеркнули, что гражданам настоятельно не рекомендуется вступать с ним в контакт, нужно лишь передать информацию о его местонахождении.

22 марта в Лондоне произошла террористическая атака. 52-летний террорист Халид Масуд, передвигавшийся на машине, врезался в толпу людей на Вестминстерском мосту, находящемся близ здания парламента. Там погибли 43-летняя преподавательница испанского языка Айша Фрейд и 54-летний турист из США Курт Кокран. Затем Масуд напал с ножом на 48-летнего полицейского Кейта Палмера, который дежурил на прилегающей к парламенту территории. Самого Масуда застрелили полицейские. Террорист намеревался проникнуть внутрь здания.

Позже в больнице скончались 75-летний житель Лондона Лесли Родс и 31-летняя туристка из Румынии Андрея Кристя, получившие травмы на Вестминстерском мосту. Всего было ранено около 40 человек.

Масуд при рождении он получил другое имя – Эдриен Рассел Аджао, но сменил его из религиозных убеждений после принятия ислама. Британская полиция сообщила, что в прошлом Масуда привлекали к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное хранение оружия и нарушение общественного порядка. Однако обвинения, связанные с террористической деятельностью, ему ни разу не предъявлялись.

Ответственность за этот теракт взяла на себя запрещенная в Британии, России и многих других странах группировка “Исламское государство”.

19 декабря в центральной части Берлина тяжелый грузовик врезался в толпу посетителей рождественского рынка. В результате теракта погибли 11 человек, 48 получили травмы различной тяжести. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. В кабине был найден еще один убитый, польский дальнобойщик. Террорист застрелил его при угоне грузовика. Исполнитель теракта, 24-летний уроженец Туниса Анис Амри, в ночь на 23 декабря был застрелен полицейскими в пригороде Милана.

14 июля в французской Ницце произошел схожий теракт. 31-летний Мухамед Булель (правильнее Бухлель) – уроженец Туниса, имевший гражданство Франции и подданство Марокко, – во время гуляний по случаю Дня взятия Бастилии врезался на грузовике в толпу празднующих и проехал по ней около 2 километров, прежде чем полицейские его застрелили. Жертвами теракта стали 84 человека, в том числе две гражданки России. Еще 202, из них двое россиянок, попали в больницы.