Пятница, 7 апреля 2017

Роскомнадзор заблокировал в России сервис голосовых сообщений Zello. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию “Граней”.

“В связи с забастовкой дальнобойщиков и использованием ими голосовых сообщений Zello-рации, власти пошли на радикальный шаг”, – отмечают в компании. Там получили официальное уведомление Роскомнадзора с требованием в течение трех дней устранить нарушения закона о защите информации.

“Команде Zello были предъявлены требования, которые технически невыполнимы, – говорится в пресс-релизе. – В случае блокировки продолжать пользоваться приложением можно будет только через VPN”.

Бесплатное приложением для смартфонов Zello, которым пользуются более 100 миллионов человек по всему миру, позволяет создавать каналы для большого количества пользователей, наподобие рации. При этом можно использовать любое соединение с интернетом. Приложение особенно популярно у водителей-профессионалов.

С 27 марта в десятках регионах страны продолжается стачка грузоперевозчиков под лозунгом “Так жить нельзя!”. Наряду с упразднением системы “Платон” протестующие требуют отставки правительства и отмены репрессивных законов.

31 марта в Дагестане полицейские не позволили протестующим провести автопробег, заблокировав выезд на трассу Магас – Махачкала. Принять участие в акции намеревались не меньше 1000 человек. После того как съезды на трассу были перекрыты, дальнобойщики попытались выехать на шоссе по полевым дорогам, но силовики блокировали их и там. В ночь на 1 апреля неизвестные повредили протестующим четыре фуры.

На этой неделе в России произошли многочисленные задержания участников акций протестов против “Платона. Так, в среду после пресс-конференции дальнобойщиков в медиацентре “Новой газеты” в Москве силовики задержали организатора Объединения перевозчиков Дагестана Рустама Малламагомедова. Двое в штатском представились сотрудниками московского уголовного розыска и увезли задержанного в тонированной Lada Largus без номерных знаков. Поздно вечером Малламагомедова отпустили без предъявления обвинений.