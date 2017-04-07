Русские пугают Америку
Вот американские идиоты! Ну историю-то нашу почитайте, про Сталинград, про битву за город Будапешт, про взятие Берлина, сядь, Рекс, и почитай.
Из только этих страниц нашей Истории появится тебе осатанелый народ, мрачный, бедный, но совершенно не желающий подчиняться иноземцам. Чем больше нас пугают, тем больше у нас глаза наливаются кровью!
Мы вам не Пакистан, мы можем дьяволами обернуться и выпотрошить вас как селедку. Сидите себе в Вашингтоне, не то мы придем к вам каким-то необычным образом и худо же вам будет.
Эдуард Лимонов, писатель и политик
Он сидит раззолоченный
за чаем
с птифур.
Я приду к нему
в холере.
Я приду к нему
в тифу.
Я приду к нему,
я скажу ему:
“Вильсон, мол,
Вудро,
хочешь крови моей ведро?
И ты увидишь…”
Владимир Маяковский. “150 000 000″