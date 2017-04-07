Пятница, 7 апреля 2017

Вот американские идиоты! Ну историю-то нашу почитайте, про Сталинград, про битву за город Будапешт, про взятие Берлина, сядь, Рекс, и почитай.

Из только этих страниц нашей Истории появится тебе осатанелый народ, мрачный, бедный, но совершенно не желающий подчиняться иноземцам. Чем больше нас пугают, тем больше у нас глаза наливаются кровью!

Мы вам не Пакистан, мы можем дьяволами обернуться и выпотрошить вас как селедку. Сидите себе в Вашингтоне, не то мы придем к вам каким-то необычным образом и худо же вам будет.

Эдуард Лимонов, писатель и политик

Он сидит раззолоченный

за чаем

с птифур.

Я приду к нему

в холере.

Я приду к нему

в тифу.

Я приду к нему,

я скажу ему:

“Вильсон, мол,

Вудро,

хочешь крови моей ведро?

И ты увидишь…”

Владимир Маяковский. “150 000 000″