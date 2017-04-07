Пятница, 7 апреля 2017

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене визита в Москву из-за эскалации кризиса в Сирии, сообщает Би-Би-Си. Он должен был посетить российскую столицу в понедельник 10 апреля.

“Развитие событий в Сирии в корне изменилось, – заявил Джонсон. – Теперь мой приоритет – продолжать контакты с США и другими странами в преддверии встречи G7 10-11 апреля, чтобы наладить координированную международную поддержку перемирию и интенсифицировать политический процесс”.

При этом британский министр отметил, что визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву состоится, как и было запланировано, 11-12 апреля, после встречи министров иностранных дел стран “большой семерки”.

“Он сможет донести наше четкое и скоординированное послание русским”, – заявил Джонсон. Министр также выразил возмущение в связи с “продолжающейся защитой России режима (Башара) Асада даже после химической атаки на мирных жителей”.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что отмена первого за пять лет визита британского министра иностранных дел последовала вскоре после его переноса. Такое впечатление, что наши западные коллеги живут в какой-то собственной реальности, в которой они сначала пытаются единолично строить коллективные планы, потом их также единолично изменять, придумывая абсурдные поводы, – сказала она. – Мы всегда выступали за выстраивание стабильных отношений на твердой международно-правой основе. К сожалению, стабильность и последовательность давно перестали быть визитной карточкой западной внешней политики”.

Первоначально визит Джонсона планировался на конец марта. Но затем он был перенесен “из-за изменений в расписании встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО”.

4 марта в британском МИДе заявили что в ходе визита Джонсон будет жестко отстаивать британскую позицию. “Премьер-министр и министр иностранных дел дали ясно понять, что наша политика по отношению к России определяется формулой “взаимодействовать, но остерегаться”, – отмечалось в заявлении. – Никакого возврата к нормальному ходу дел не произошло, и министр иностранных дел продолжит жестко отстаивать нашу позицию по тем вопросам, где имеются разногласия”.

Отношения России и Запада резко обострились, после того как во вторник город Хан-Шейхун в сирийской мухафазе Идлиб подвергся химической атаке. На город сбросили бомбы с ядовитыми газами, предположительно зарином и хлором. Погибли как минимум 72 человека, в том числе 20 детей и 17 женщин. Количество пострадавших, по разным источникам, составило от более чем 160 до 300 человек.

В пятницу около 3:40 утра по местному времени американские военные корабли Porter и Ross по приказу президента Дональда Трампа выпустили из Восточного Средиземноморья по Эш-Шайрату 59 крылатых ракет “Томагавк”. Российское Минобороны, ссылаясь на свои технические средства наблюдения, заявило о низкой эффективности удара.

На созванном в пятницу экстренном заседании Совет Безопасности ООН Вашингтон и Москва обменялись взаимными обвинениями. Америка сделает так, что сирийский диктатор Башар Асад больше не будет применять химическое оружие, пообещала постоянный представитель США в ООН Никки Хейли. “Мы готовы пойти дальше, хотя надеемся, что этого не потребуется”, подчеркнула она. Хейли выразила уверенность, что “усиление Асада поведет лишь к новым убийствам”, осудив в этой связи Россию и Иран. Британский представитель Мэтью Райкрофт назвал американский удар “пропорциональным ответом на немыслимый акт”

В ответ представитель России Владимир Сафронков назвал действия США незаконными и “играющими на руку террористам”. “Ваши односторонние действия приведут регион к ужасным трагедиям”, – заявил он.