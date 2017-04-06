Четверг, 6 апреля 2017

Когда я говорил, что примерно за год до выборов начнется кампания по дестабилизации политической ситуации в России с целью максимально сорвать легитимность выборов Путина президентом на новый срок, – я и не предполагал, что все будет так четко по графику. 18 марта был год до выборов. А сейчас прошло только 2,5 недели, а уже прошли и акции протеста, и теракты, и теперь еще и провоцирование удара США по союзнику России Асаду путем организации имитации удара химическим оружием. Похоже, внешние враги Путина прямо как-то буквально выполняют план-график мероприятий.

Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты

Необходимо разбить и отбросить прочь гнилую теорию о том, что с каждым нашим продвижением вперед классовая борьба у нас должна будто бы все более и более затухать… Надо иметь в виду, что остатки разбитых классов в СССР не одиноки. Они имеют прямую поддержку со стороны наших врагов за пределами СССР. Ошибочно было бы думать, что сфера классовой борьбы ограничена пределами СССР. Если один конец классовой борьбы имеет свое действие в рамках СССР, то другой ее конец протягивается в пределы окружающих нас буржуазных государств. Об этом не могут не знать остатки разбитых классов. И именно потому, что они об этом знают, они будут и впредь продолжать свои отчаянные вылазки. Так учит нас история. Так учит нас ленинизм. Необходимо помнить все это и быть начеку.

Иосиф Сталин. Речь на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года