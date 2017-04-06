Четверг, 6 апреля 2017

В аннексированном Севастополе местному украинскому активисту Игорю Мовенко предъявлено обвинение по части 2 статьи 280 УК России (публичные призывы к экстремизму через интернет). Об этом в четверг сообщила Крымская правозащитная группа.

39-летнему активисту грозит до пяти лет колонии. Он находится под подпиской о невыезде.

Поводом к возбуждению дела стал комментарий, помещенный Мовенко летом 2016 года в ВК-группе “Крым – Україна” (на территории России и аннексированного Крыма заблокирована; доступна через анонимайзеры). Ни ссылку на запись, ни ее текст правозащитники не приводят, указывая лишь, что комментарий “выражал проукраинскую позицию” активиста.

16 декабря 2016 года Мовенко был задержан на работе оперативниками ФСБ. Через несколько часов силовики привезли его домой и провели там обыск. Жене, Валентине Мовенко, активист сообщил, что после задержания его побили и требовали признаться в экстремизме, угрожая в противном случае отправить в СИЗО.

Обыск проводился семью силовиками в присутствии двух понятых. Визитеры изъяли ноутбук, винчестеры стационарного компьютера, мобильник Мовенко, сим-карты и упаковку стартового пакета мобильного оператора. Также силовиков заинтересовали висящие в квартире флаги Украины.

По окончании обыска Мовенко увезли в горотдел ФСБ. Один из силовиков подтвердил жене активиста, что если тот не признает вину, то будет отправлен в СИЗО, а если признает, то его поместят под домашний арест или отпустят под подписку.

На другой день Мовенко освободили. Правозащитникам он сообщил, что так и не понял, открыто против него дело или нет. Активист рассказал, что его опрашивали и он дал определенные пояснения. Подписку о невыезде при освобождении с него не брали.

При этом технику, изъятую по итогам обыска, активисту не вернули.

После аннексии Крыма Мовенко начал носить украинскую символику. На раму велосипеда он поместил герб Украины и эмблему полка Нацгвардии “Азов”, а на руку надевает сине-желтый браслет.

7 сентября 2016 года неизвестный в гражданском, назвавший себя полицейским, в присутствии множества свидетелей средь бела дня напал на Мовенко у крупного торгового центра, придравшись к значкам на велосипеде активиста. Когда пострадавший упал на землю, незнакомец связал ему руки пластиковой стяжкой.

Патрульные полицейские не пытались задерживать преступника, который все время после их прибытия продолжал стоять рядом. При этом удостоверения полицейского он так и не продемонстрировал. Также патрульные не освободили руки Мовенко, который лежал на земле в крови.

Прибывшая скорая увезла пострадавшего в больницу; его сопровождала полиция. В числе травм, диагностированных у активиста, оказались открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом основания черепа, перелом челюсти, закрытый перелом костей носа, контузия глазного яблока. В октябре сообщалось, что Мовенко требуется операция для исправления носовой перегородки. Медики также рекомендовали ему пройти лечение у невролога и стоматолога.

Работающая в Киеве прокуратура Автономной Республики Крым возбудила дело о нападении на Мовенко. Дело квалифицировано по части 2 статьи 161 (нарушение равноправия граждан с применением насилия; от двух до пяти лет колонии) и части 1 статьи 296 УК Украины (хулиганство; до пяти лет ограничения свободы). Между тем СКР дела о нападении возбуждать не стал.

Вместо этого ЦПЭ оформил протокол на самого Мовенко, вменив ему часть 1 статьи 20.3 российского КоАП (публичное демонстрирование экстремистской символики) за эмблему “Азова” на велосипеде. 22 сентября судья подконтрольного России Гагаринского райсуда Севастополя Валентин Норец оштрафовал активиста на 2 тысячи рублей. 7 ноября судья Севастопольского горсуда Татьяна Артамонова оставила это решение в силе, отклонив апелляцию Мовенко.