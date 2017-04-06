Четверг, 6 апреля 2017

Минобороны России в ближайшее время намерено усилить систему противовоздушной обороны сирийского диктатора Башара Асада. Как передает Интерфакс, об этом заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

Чиновник также заявил о “крайне низкой” эффективности американского ракетного удара, нанесенного в ночь на пятницу по авиабазе Эш-Шайрат в мухафазе Хомс. По словам Конашенкова, до цели долетели лишь 23 крылатые ракеты “Томагавк” из 59, о запуске которых сообщал Пентагон. Место падения остальных 36 ракет “неизвестно”, заметил представитель Минобороны.

Кроме того, Конашенков рассказал, что взлетная полоса, рулежные дорожки и самолеты Асада, находившиеся на стоянках, от ракетного обстрела не пострадали. По утверждению чиновника, разрушены лишь склад материально-технического обеспечения, учебный корпус, столовая, радиолокационная станция и шесть самолетов МиГ-23, стоявших в ремонтных ангарах.

Между тем Пентагон ранее сообщал, что уничтожены либо серьезно повреждены как самолеты на Эш-Шайрате, так и инфраструктура базы. Сирийский центр мониторинга прав человека также отмечал, что объект разрушен почти полностью.

Больше того, это подтверждало и РИА “Новости” со ссылкой на некоего сотрудника базы. “Все расположенные на ней самолеты вышли из строя, можно говорить, что она полностью уничтожена”, – заявлял собеседник агентства.

В свою очередь, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос, предполагается ли после американского удара увеличить численность российской группировки в Сирии, ответил, что это будет решать Минобороны “в соответствии с установками верховного главнокомандующего”.

Как передает РБК, Пескову задали и другой вопрос – намеренно ли не были использованы для перехвата американских ракет российские системы ПВО, ранее доставленные в Сирию. На это чиновник ответил: “Без комментариев”.

Удар по Эш-Шайрату был нанесен в пятницу около 3:40 утра с эсминцев Porter и Ross, находящихся в Восточном Средиземноморье, по приказу президента Дональда Трампа. Погибли как минимум четверо военных сирийского диктатора, в том числе один генерал; десятки ранены.

Участки базы, занятые российскими войсками, обстрелу не подвергались.

Трамп объяснил, что обстрел стал ответом на применение химоружия в Хан-Шейхуне. Он подчеркнул, что решение принято в интересах национальной безопасности США. “Все попытки повлиять на поведение Асада, предпринимавшиеся предыдущие годы, провалились, причем провалились с треском”, – заметил президент США.

Атака на Эш-Шайрат – самая жесткая акция Соединенных Штатов в Сирии за все шесть лет войны, которая продолжается в ближневосточной стране.

Путин утром в пятницу осудил американскую атаку. Он сослался на заключение ОЗХО о полной ликвидации Асадом своего химического арсенала. Кроме того, глава государства заметил, что удар по Эш-Шайрату “наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящимся в плачевном состоянии”. Наконец, Путин расценил удар по Сирии как попытку США отвлечь внимание мирового сообщества от ситуации в Ираке.

Позже МИД объявил, что Москва приостановила действие российско-американского меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. “США пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом”, – говорилось в заявлении ведомства. Также МИД повторил ряд тезисов, ранее высказанных Путиным.

Ведомство признало Совбез ООН провести экстренное заседание для обсуждения ситуации.

Несколько позже в подобном ключе высказался лично глава МИДа Сергей Лавров. Он заявил, что США “не удосужились даже какие-то факты привести, ссылались только на фотографии”. “Опять спекулировали на фотографиях детей и спекулировали, конечно, на показаниях различных неправительственных организаций, включая всем понятных жуликов из так называемых “Белых касок”, которые занимаются инсценировкой различных ситуаций, чтобы потом провоцировать действия против сирийского правительства”, – заметил чиновник.