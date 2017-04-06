Четверг, 6 апреля 2017

Фигурант Болотного дела Леонид Развозжаев освобожден из ИК-31 общего режима в Красноярске по отбытии срока. Об этом сообщает “Радио Свобода”. Ранее в СМИ проходила ошибочная информация, что срок осужденного заканчивается 22 апреля.

Как выяснилось, на ближайшие два года Развозжаеву назначен административный надзор. Он должен будет периодически отмечаться в полиции. На этот же срок бывшему заключенному запрещено посещать публичные мероприятия.

Также сообщается, что в колонии Развозжаев подавал на УДО, однако ему было отказано.

В октябре 2012 года, после известия о возможном привлечении по Болотному делу, Развозжаев, являвшийся помощником координатора Левого фронта Сергея Удальцова, бежал на Украину. Несколько дней спустя его похитили в Киеве, вывезли в Россию и заключили в СИЗО.

В “явке с повинной”, написанной после похищения, Развозжаев сделал донос на антифашиста Филиппа Гальцова. Гальцов был допрошен с применением побоев и угроз убийством, однако отказался давать какие-либо показания, сославшись на статью 51 Конституции. В январе 2013-го в связи с угрозой ареста по Болотному делу активист выехал на Украину, а затем получил политическое убежище в Швеции.

24 июля 2014 года судья Мосгорсуда Александр Замашнюк приговорил Развозжаева к четырем с половиной годам общего режима и штрафу 150 тысяч рублей по обвинениям в приготовлении к организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 30 – часть 1 статьи 212 УК), организации массовых беспорядков 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве (часть 1 статьи 212) и незаконном пересечении границы (часть 1 статьи 322). 18 марта 2015-го коллегия Верховного суда (судья-докладчик – Владимир Кулябин) сняла с Развозжаева 150-тысячный штраф, присужденный ему по 322-й статье, за истечением срока давности.

Удальцов, осужденный вместе с Развозжаевым, также получил четыре с половиной года общего режима.

4 сентября 2015 года в эфире НТВ вышел получасовой фильм “Патологоанатомия протеста”, в котором Развозжаев обвинил лидеров оппозиции в организации “беспорядков” на Болотной площади 6 мая 2012-го. В числе причастных к этому он назвал Алексея Навального, Илью Яшина и Илью Пономарева. Также в фильме фигурировали имена телеведущей Ксении Собчак, журналистки Ольги Романовой, помощницы Бориса Немцова Ольги Шориной.

Однако группа помощи болотным узникам, значительную часть которой составляют активисты “Солидарности”, не отказалась от поддержки Развозжаева даже после выхода “Патологоанатомии протеста”. Между тем другому фигуранту Болотного дела, Константину Лебедеву, после доноса на товарищей в поддержке было отказано.

В октябре 2015-го стало известно, что администрация ИК-31 еще летом поместила Развозжаева в ОСУОН (отряд строгих условий отбывания наказания) и что там его подвергают как моральному, так и физическому давлению, требуя новых показаний. Каких именно показаний добивались от политзаключенного, не уточнялось. Красноярский краевой омбудсмен Марк Денисов рассказывал, что ситуация “достаточно сложная”.

Вскоре после ареста против Развозжаева открыли еще одно дело – по части 2 статьи 306 УК (заведомо ложный донос с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении), предусматривающей до трех лет колонии. Поводом стало заявление заключенного, сделанного им 12 декабря 2012 года в Басманном райсуде Москвы. На слушаниях о продлении ареста Развозжаев опознал следователя СКР Дмитрия Плешивцева как человека, который пытал его в октябре 2012 года после похищения в Киеве и доставки в Москву. После этого политзаключенный обратился в Генпрокуратуру с соответствующей жалобой.

Между тем, утверждало следственное ведомство, “установлено, что слова о пытках были ложными”. 21 марта 2013 года Развозжаеву предъявили обвинение. С середины сентября 2014-го СКР вел допросы свидетелей по делу. В мае следующего года срок следствия был в очередной раз продлен. В дальнейшем информации о ходе расследования не поступало.

Зимой Развозжаев в письме из колонии заявил, что опасается этапирования в Москву в связи с делом о доносе. Он не исключил, что выйти на свободу по отбытии срока ему не дадут. “Хоть осудить за сроком давности по 306-й меня невозможно, но несколько месяцев под стражей они продержать меня могут”, – говорилось в письме.

“Помимо этого, тут мне предложили дать интервью какому-то ТВ, – продолжил Развозжаев. – Я сказал, что не готов говорить на ряд тем… Но вполне возможно, от меня потребуют невозможного, так что не исключаю, что меня могут провести по пути Ильдара (Дадина. – Ред.)”.

Тем не менее опасения Развозжаева не подтвердились.