Четверг, 6 апреля 2017

Октябрьский райсуд Петербурга арестовал восьмерых приезжих из Средней Азии, задержанных по делу о вербовки террористов, до 4 июня. Заседания прошли в четверг и пятницу.

6 апреля в СИЗО отправили семерых фигурантов дела. Как сообщал ТАСС, это уроженцы Киргизии братья Азизбек и Атабек Рустамовы, выходца из Узбекистана Джурабек Муратов, уроженец Киргизии Ойбек Исламбек уулу, гражданин России Бахадир Мадрахимов и уроженец Узбекистана Феруз Инаков.

В пятницу утром, передает “Росбалт”, был арестован уроженец Узбекистана Искандер Нурбаев.

Всех восьмерых фигурантов задержали в среду в разное время. По утверждению СКР, задержанные занимались вербовкой граждан, преимущественно уроженцев Средней Азии, в “Исламское государство”, “Джабхат фатах эш-Шам” (следственное ведомство использует прежнее название – “Джабхат ан-нусра”) и другие вооруженные формирования. По части 1 статьи 205.1 УК (содействие терроризму) задержанным грозит от 5 до 10 лет колонии.

В то же время СКР сообщал, что не располагает данными о возможной причастности задержанных к теракту в петербургском метро. В четверг по этому делу в Петербурге и Москве были задержаны другие восемь граждан.