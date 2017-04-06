Четверг, 6 апреля 2017

Взрыв у школы № 5 в центре Ростова-на-Дону, в результате которого пострадал 46-летний сторож учебного заведения Дмитрий Колесников (по другим данным – Колесник), не был террористическим актом. Как передает Интерфакс, об этом в ночь на пятницу сообщил Национальный антитеррористический комитет.

Бомба, смонтированная в корпусе фонарика, предназначалась именно Колесникову, а подложил ее знакомый сторожа, заявили силовики. “Некоторое время назад между ними возник бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений, что и явилось причиной преступления”, – говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, заключили в НАКе.

Как передает 161.Ru, речь идет о 47-летнем ранее не судимом слесаре Эдуарде Ш., который приревновал Колесникова к 46-летней бывшей сожительнице (СКР приводит фамилию подозреваемого полностью: Шарапов; также ведомство сообщает, что ему 46, а не 47 лет). На допросе Шарапов рассказал, что бомбу изготовил у себя в гараже, использовав в качестве взрывчатки порох из строительных патронов.

Зная, каким путем и в какое время Колесников идет на работу, слесарь незадолго до появления знакомого подложил фонарик с порохом на дороге. СКР отмечает, что подозреваемый специально оставил фонарик включенным, чтобы горящие светодиоды привлекли внимание сторожа.

При этом Шарапов настаивает на том, что не знал, что рядом находится школа.

Взрыв у школы № 5 на Социалистической улице произошел в четверг в 7:20 утра. Колесников, заметив на дороге фонарик, поднял его с земли и включил. Фонарик взорвался у сторожа в руках.

Колесникову оторвало кисть правой руки и три пальца левой. Также он получил осколочные ранения грудной клетки и брюшной стенки. Пострадавшего доставили в реанимацию 2-й городской больницы скорой помощи и прооперировали. Сообщалось, что угрозы жизни Колесникова нет, однако состояние его тяжелое.

Уроки в школе отменили. На место прибыли полицейские. В самом здании подозрительных предметов обнаружено не было.

Далее полицейские с собаками начали обследование всех школ города. Занятия в них, несмотря на это, продолжались.

СКР возбудил дело по части 3 статьи 30 – пункту “е” части 2 статьи 105 (покушение на убийство общеопасным способом) и части 1 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки). По первому обвинению Ш. грозит до 10 лет колонии, по второму – до 5 лет.

Закладка и взрыв бомбы у 5-й школы в Ростове: