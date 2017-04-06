Четверг, 6 апреля 2017

Предполагаемого главу хакерской группы “Шалтай-Болтай” Владимира Аникеева обвиняют в шести эпизодах неправомерного доступа к компьютерной информации. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Максима Коблева.

“Мой подзащитный обвиняется в шести эпизодах неправомерного доступа к компьютерной информации. Имена всех потерпевших нам пока не известны”, – заявил Коблев.

“Следствие не нашло оснований для признания в качестве потерпевших Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева – Ред.) и Тимура Прокопенко (замначальника управления внутренней политики администрации президента – Ред.)”, – добавил также Коблев.

Сейчас Аникеев и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела. По словам адвоката, объем дела составляет 15 томов.

Ранее Коблев сообщил, что дело Аникеева будет рассматриваться в особом порядке. Это означает, что Аникеев признает вину, дело в суде будет рассматриваться без исследования доказательств и вызова свидетелей, а суд сможет назначить в качестве наказания не более половины инкриминируемого по статье срока. Аникеев обвиняется по части 3 статьи 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц). Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Аникеев находился в СИЗО с ноября 2016 года, однако известно об аресте лидера “Шалтая-Болтая” стало только в январе.

В начале февраля сообщалось об аресте еще двоих фигурантов дела “Шалтая-Болтая” – Александра Филинова и Константина Теплякова.

По данным “Фонтанки”, хакерами из “Шалтая-Болтая” занялись по команде министра обороны Сергея Шойгу. Это произошло после того, как взломщики выставили в интернете на продажу украденные документы Минобороны.

“Шалтай-Болтай” – хакерская группа, ставшая известной по многочисленным случаям взлома и переписки высокопоставленных чиновников.

Ранее потерпевшими по делу “Шалтая-Болтая” просили себя признать телеведущий ВГТРК Евгений Киселев и Прокопенко. Почту Киселева хакеры взломали весной 2016 года. Материалы по Прокопенко участники группы “Шалтай-Болтай” начали выкладывать в сеть в декабре 2014-го.

В августе 2014-го хакеры взломали твиттер Медведева и опубликовали фрагменты его переписки.

Аникеев с начала 2000-х годов занимался сбором компромата на чиновников и бизнесменов. Компромат он использовал для их шантажа. Как утверждалось в публикациях “Росбалта”, Аникеев участвовал в мероприятиях Фонда эффективной политики, возглавляемого кремлевским политологом Глебом Павловским, и был вхож в администрацию президента.

Некоторое время назад, писал “Росбалт”, Аникеев обзавелся профессиональной аппаратурой для кражи компьютерных данных. После этого и был запущен проект “Шалтай-Болтай”, публиковавший похищенную информацию в интернете.

Первоначально СМИ писали, что Аникеев проходит по одному делу с офицерами центра информационной безопасности ФСБ Сергеем Михайловым и Дмитрием Докучаевым, а также сотрудником “Лаборатории Касперского” Русланом Стояновым, арестованным по делу о государственной измене. Однако позже адвокат Иван Павлов, занимающийся этим делом, сообщил, что оно не имеет отношения к деятельности “Шалтая-Болтая”.