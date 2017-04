Четверг, 6 апреля 2017

В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей на пешеходной улице Дроттнингатан, сообщает Reuters. По разным данным, погибли от трех до пяти человек, есть раненые.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал инцидент с въехавшим в толпу людей грузовиком терактом. “Швеция подверглась атаке. Все указывает на то, что это была террористическая атака”, – заявил он на пресс-конференции.

После теракта здание парламента было оцеплено, прекращена работа стокгольмского метрополитена.

Грузовик, на котором был совершен наезд, принадлежал пивоваренной компании Spendrups и был угнан. “Это один из наших грузовиков для дистрибуции. Во время доставки в ресторан Caliente кто-то запрыгнул в кабину водителя и угнал автомобиль, пока водитель разгружал товар”, – сообщил представитель компании.

Первоначально сообщалось о задержании подозреваемого. Однако позже в полиции заявили, что задержаний не было.

Позже полиция опубликовала фотографию разыскиваемого в связи с терактом. На фото изображен мужчина в зеленой куртке и серой кофте с капюшоном. Снимки были сделаны с камер наблюдения на месте происшествия. Полицейские не стали называть изображенного на фото подозреваемым, однако подчеркнули, что гражданам настоятельно не рекомендуется вступать с ним в контакт, нужно лишь передать информацию о его местонахождении.

Прохожие в Стокгольме спасаются от теракта. Съемка очевидца:

Crowds running from scene of incident in #stockholm after car ramming attack pic.twitter.com/3uoeGbH3vR

— StandWithUs (@StandWithUs) 7 апреля 2017 г.

22 марта в Лондоне произошла террористическая атака. 52-летний террорист Халид Масуд, передвигавшийся на машине, врезался в толпу людей на Вестминстерском мосту, находящемся близ здания парламента. Там погибли 43-летняя преподавательница испанского языка Айша Фрейд и 54-летний турист из США Курт Кокран. Затем Масуд напал с ножом на 48-летнего полицейского Кейта Палмера, который дежурил на прилегающей к парламенту территории. Самого Масуда застрелили полицейские. Террорист намеревался проникнуть внутрь здания.

Позже в больнице скончались 75-летний житель Лондона Лесли Родс и 31-летняя туристка из Румынии Андрея Кристя, получившие травмы на Вестминстерском мосту. Всего было ранено около 40 человек.

Масуд при рождении он получил другое имя – Эдриен Рассел Аджао, но сменил его из религиозных убеждений после принятия ислама. Британская полиция сообщила, что в прошлом Масуда привлекали к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, незаконное хранение оружия и нарушение общественного порядка. Однако обвинения, связанные с террористической деятельностью, ему ни разу не предъявлялись.

Ответственность за этот теракт взяла на себя запрещенная в Британии, России и многих других странах группировка “Исламское государство”.

19 декабря в центральной части Берлина тяжелый грузовик врезался в толпу посетителей рождественского рынка. Грузовик проехал по территории ярмарки на площади Брайтшайдплац около 80 метров. Водитель выскочил из машины и скрылся.

В результате наезда грузовика погибли 11 человек. 48 человек получили травмы различной тяжести. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. В кабине был найден еще один убитый, польский дальнобойщик. Террорист застрелил его при угоне грузовика. Исполнитель теракта, 24-летний уроженец Туниса Анис Амри, в ночь на 23 декабря был застрелен полицейскими в пригороде Милана.

14 июля в французской Ницце произошел схожий теракт. 31-летний Мухамед Булель (правильнее Бухлель) – уроженец Туниса, имевший гражданство Франции и подданство Марокко, – во время гуляний по случаю Дня взятия Бастилии врезался на грузовике в толпу празднующих и проехал по ней около 2 километров, прежде чем полицейские его застрелили.

Жертвами теракта стали 84 человека, в том числе две гражданки России. Еще 202, из них двое россиянок, попали в больницы. Во Франции был объявлен трехдневный траур.