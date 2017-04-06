Четверг, 6 апреля 2017

В Сирии вновь нанесли авиаудар по контролируемому оппозицией городу Хан-Шейхун, где во вторник произошла химическая атака. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR).

Авиаудар был нанесен 7 апреля в 10:41. Атаку провела российская или сирийская правительственная авиация. Как отмечается, боевой самолет выпустил одну ракету в районе вблизи главной дороги к северу от Хан-Шейхуна. Атака с воздуха привела к материальному ущербу, данных о погибших и пострадавших среди мирного населения нет.

Это первое применение боевой авиации лояльными режиму диктатора Башара Асада силами после ракетного удара США по авиабазе в Эш-Шайрате, где предположительно находился склад химического оружия. Оно могло применяться при атаке на Хан-Шейхун во вторник.

В пятницу около 3:40 утра американские военные корабли Porter и Ross по приказу президента Дональда Трампа выпустили из Восточного Средиземноморья по Эш-Шайрату 59 крылатых ракет “Томагавк”. При этом участки базы, занятые российскими войсками, обстрелу не подвергались.

Химическая атака на Хан-Шейхун в сирийской мухафазе Идлиб была совершена рано утром во вторник. На город сбросили бомбы с ядовитыми газами, предположительно зарином и хлором. Погибли как минимум 72 человека, в том числе 20 детей и 17 женщин. Количество пострадавших, по разным источникам, составило от более чем 160 до 300 человек.

Позже во вторник была разбомблена больница “Рахма”, где находились в частности некоторые из пострадавших от утреннего налета. Отмечалось, что этот удар нанесла предположительно российская авиация.