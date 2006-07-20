Пятница, 7 апреля 2017

Летом Российской Федерации придется впервые не только поучаствовать в международном турнире под названием Кубок конфедераций, но и совместно с ФИФА организовать его. Прибудут 6 сборных, которые носят чемпионские звания в континентальных турнирах и команда – действующий чемпион мира. Именно с такими маститыми соперниками предстоит сразиться российским футболистам.

В ноябре 2016 года в Казани состоялась жеребьевка, которая определила турнирную сетку Кубка конфедераций. Отечественная сборная оказалась в группе «А». Российской команде предстоят матчи в португальцами – нынешними чемпионами Европы, мексиканцами – обладателями Кубка КОНКАКАФ и новозеландцами, которые недавно завоевали Кубок наций ОФК и приедут в Россию за очередным турниром.

Соперники серьезные, но они отечественным футболистам по зубам. Первый матч сразу станет и проверкой на прочность. Российская сборная и новозеландская будут открывать турнир 17 июня. А по результатам остальных игр будет ясно, наберет ли достаточное количество очков сборная, чтобы выйти в плей-офф и бороться за титул.

Как оформить заявку на билеты на Кубок конфедераций 2017?

Поскольку каждый Кубок проходит при большом ажиотаже болельщиков не только той страны, которая его проводит, но и иностранных фанатов, билеты раскупаются задолго до приближения турнира. FIFA продажу билетов на Кубок конфедераций разрешила еще в феврале, поспешите и вы заказать пропуск на матчи любимой команды по выгодной цене.

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