Вторник, 4 апреля 2017

Власти готовятся провести 8 апреля во всех крупных городах страны митинги против терроризма, сообщает “Коммерсант” со ссылкой на источники в администрации президента и в “Единой России”. Особое внимание уделят местам, где 26 марта прошли наиболее массовые акции протеста.

“Губернаторам уже звонят и ставят задачу сгонять туда весь народ”, – сказал источник издания, близкий к АП.

В нескольких региональных администрациях также подтвердили изданию, что уже занимаются организацией акций. “Властям часто пеняют, что они не разделяют горе народа, одна из целей – доказать, что это не так. Никаких установок по численности или лозунгам нам не спускали, хотя понятно, что людей меньше обычного быть не должно”, – сказал один из источников “Коммерсанта”. По словам источника из другого региона, в качестве желательной явки называют цифру в четыре – четыре с половиной тысячи участников. Митинги собираются организовать “стандартным способом” – власти “мобилизуют бюджетников”.

На форуме massovki.net в разделе “Москва. Политические массовки” появилось объявление о наборе зрителей концерта памяти погибших при теракте в метро.За участие в мероприятии, которое состоится на Поклонной горе в четверг, обещают вознаграждение в размере 400 рублей.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался организацией антитеррористических митингов в регионах. “Кремль не занимается организацией митингов, поэтому я не могу вам сказать, состоятся ли они в регионах, а если состоятся, то в каких, и кто будет организатором, – сказал Песков. – Тем более, что они (митинги) и не нужны. Я бы не стал говорить академично, потому что консолидация общества и выражение всяческой солидарности налицо”

В понедельник в вагоне петербургского метро произошел взрыв. Жертвами стали 14 человек, более 50 получили ранения. Во вторник СКР сообщил, что взрыв совершил террорист-смертник – 22-летний уроженец киргизского города Ош, гражданин России Акбарджон Джалилов. Он же, по информации следственного ведомства, заложил бомбу на станции “Площадь Восстания”. Однако она была обнаружена и обезврежена.

26 марта в десятках городов России прошли антикоррупционные акции. В Москве на несогласованное мероприятие вышли около 20 тысяч человек, из которых 1030 были задержаны (

ВИДЕО). Это беспрецедентное для столицы число задержаний на одном протестном мероприятии начиная с 1993 года. Более 60 задержанных отправили под административный арест. Суды над участниками акции продолжаются.

Поводом для массовых протестов стало опубликованное 2 марта расследование Фонда борьбы с коррупцией “Он вам не Димон”. Во вторник его главный персонаж, премьер-министр Дмитрий Медведев назвал обвинения против него “чушью”.

“Делается все по принципу “компота”: берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его, – сказал Медведев. – А если за это хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный. И все бы ничего, если бы за этим не стояла вполне определенная история, история, заключающаяся в том, чтобы постараться вытащить людей на улицы и добиться своих политических целей, а политические цели совершенно очевидны”.