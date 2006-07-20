Среда, 5 апреля 2017

Европарламент поддержал предоставление Украине безвизового режима. Об этом сообщает “Европейская правда”. За такое решение проголосовал 521 депутат, против – 75, воздержались 36 парламентариев.

Накануне в ЕП прошли дебаты по вопросу о безвизовом режиме для Украины. В поддержку Киева выступили ключевые фракции: Европейской народной партии, социал-демократов, Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ), зеленых и консерваторов. Они отметили, что Украина “заслуживает отмены виз”.

Против такого решения высказывались лишь праворадикальные фракции.

Теперь резолюцию Европарламента должен одобрить Совет ЕС. Заседание по этому вопросу назначено на 26 апреля.

Если решение Совет ЕС примет благоприятное для Киева решение, ожидается, что безвизовый режим будет введен действовать уже с начала июня.

Введения безвизового режима с ЕС Украина добивается уже больше трех лет, с самой победы Евромайдана. В декабре 2015-го Еврокомиссия признала, что Киев соответствует всем критериям, необходимым для отмены виз. Тем не менее окончательное решение вопроса затянулось, хотя все промежуточные решения принимались в пользу Украины.

Из других стран бывшего СССР безвизового режима уже добились Молдавия и Грузия. В Молдавии он начал действовать с 28 апреля 2014-го. Вопрос Грузии был решен совсем недавно – визы для граждан этой страны отменены с 28 марта нынешнего года.