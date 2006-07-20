Среда, 5 апреля 2017

Совет Безопасности ООН после обсуждения отложил голосование по проекту резолюции о химической атаке на город Хан-Шейхун в сирийской мухафазе Идлиб. Об этом сообщает “Радіо Свобода”.

Причиной стала резко негативная реакция России на проект документа, предложенный США, Великобританией и Францией. Резолюцию решено доработать; после этого она будет вновь вынесена на обсуждение. Не исключено, что оно состоится в ближайшие часы.

Постпред США в ООН Никки Хейли на созванном по инициативе Франции экстренном заседании Совбеза в среду резко раскритиковала Россию и Китай за то, что они уже неоднократно ветировали резолюции с осуждением сирийского диктатора Башара Асада. Хейли продемонстрировала фотографии детей, пострадавших от химатаки, и подчеркнула, что, “если ничего не делать, такие удары будут продолжаться”. У Асада нет никаких стимулов прекратить использование химоружия, пока Россия продолжает защищать его режим от последствий таких атак, заметила постпред США.

“Если ООН последовательно демонстрирует неспособность исполнить свою обязанность и действовать коллективно, для государств настает время, когда они вынуждены предпринимать действия самостоятельно”, – заявила Хейли. Что за действия имеются в виду, она не уточнила.

С критикой России выступил и постпред Британии Мэттью Райкрофт. Москва, заметил он, утверждает, будто Асад разбомбил склад оппозиции, на котором хранились боеприпасы с отравляющими веществами. Однако, подчеркнул дипломат, до сих пор не было никаких свидетельств того, что сирийские оппозиционные силы располагают химоружием, способным вызывать такие последствия, как в Хан-Шейхуне.

Заместитель российского постпреда Владимир Сафронков, в свою очередь, назвал заявления Райкрофта “абсолютно безответственными, неуважительными и непрофессиональными”. Он также настаивал, что фото и видео из Хан-Шейхуна являются “очевидной постановкой”.

Как передавал Интерфакс, ранее о фальсификации фото и видео заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По словам чиновницы, у нее сложилось “твердое впечатление о постановочном характере видеоматериалов”. Захарова также обвинила сотрудников гуманитарной организации “Белые каски” в том, что они на представленных видео действуют “крайне непрофессионально”.

В проекте резолюции, обсуждавшемся в среду, ответственность за химатаку на Хан-Шейхун возлагается на режим Асада. Документ требует от Дамаска обеспечить возможности для международного расследования и предоставить инспекторам доступ ко всей необходимой информации о действия авиации.

На Смоленской площади еще до заседания проект называли неприемлемым, заявляя, что “вся ситуация – не что иное, как провокация”.

О том, что были разбомблены завод и склад химических снарядов, принадлежащие оппозиции, режим Асада объявил уже во вторник. На другой день с подобным заявлением выступил и официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

В Дамаске уверяли, что удар по Хан-Шейхуну нанесли истребители-бомбардировщики Су-22 (эта модель – экспортная версия российского Су-17). По утверждению чиновников Асада, такие самолеты не могут нести химическое оружие.

Однако командир повстанческого формирования “Армия свободного Идлиба” Хасан Хадж Али подчеркнул, что на территории, подвергшейся удару, нет никаких военных объектов, тем более завода по производству химического оружия. Возможности выпускать такие снаряды у повстанцев нет вообще, заметил Хасан.

Химическая атака на Хан-Шейхун была совершена рано утром во вторник. На город сбросили бомбы с ядовитыми газами, предположительно зарином и хлором. Погибли как минимум 72 человека, в том числе 20 детей и 17 женщин. Количество пострадавших, по разным источникам, составило от более чем 160 до 300 человек.

Позже во вторник была разбомблена больница “Рахма”, где находились в частности некоторые из пострадавших от утреннего налета. Отмечалось, что этот удар нанесла предположительно российская авиация.