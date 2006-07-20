Среда, 5 апреля 2017

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова. Текст документа опубликованна сайте главы государства.

В документе отмечается, что Маркелов досрочно ушел в отставку по собственному желанию.

Издание Kazan First со ссылкой на свои источники сообщает, что Маркелов может стать представителем Марий Эл в Совете Федерации. По данным издания, такой вопрос обсуждался на заседании Государственного совета Марий Эл.

Временно исполняющим обязанности главы Марий Эл до сентябрьских выборов Путин назначил председателя Арбитражного суда Московской области, бывшего заместителя полпреда президента в Приволжском федеральном округе Александра Евстифеева.

Маркелов возглавлял Марий Эл последние 16 лет. Первый раз он выиграл выборы президента республики 4 января 2001 года. После этого Маркелов еще два раза переизбирался и один раз был переназначен президентом на пост главы региона. Оппоненты каждый раз обвиняли его в использовании административного ресурса и подкупе избирателей. Кроме того, глава республики обвинялся в нарушении прав человека: дискриминации коренного населения – марийцев, преследовании журналистов.

В 2005 году Европарламент принял резолюцию “О нарушениях прав человека и демократии в Республике Марий Эл Российской Федерации”, в которой говорится о нарушении прав коренного населения.

В сентябре 2015 года, перед последними выборами главы республики, в интернете появилась видеозапись, на которой Маркелов, выступая перед жителями марийского села Шимшурга, грозился перекопать дорогу, если они не проголосуют за “Единую Россию”. Позже глава Маркелов объяснил это шуткой.

В 2013 году Верховный суд России признал недействующими положения закона о социальных гарантиях главы Марий Эл. Региональный парламент решил, что вышедший в отставку глава республики имел право на пожизненное денежное содержание в размере 30 тысяч рублей, подлежащее ежегодной индексации. Кроме того, ему должны выплатить пособие до устройства на новое место работы в размере годового денежного содержания. В случае если зарплата на новом месте была бы ниже, бывший глава имел право на компенсацию разницы. Также ему полагалось страхование за счет средств республиканского бюджета. Прокуратура Марий Эл сочла, что закон противоречит нормам гражданского и трудового законодательства.

В начале этого года своих постов лишились шестеро глав регионов. В феврале в отставку подали губернатор Новгородской области Сергей Митин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин. Вслед за ними о досрочном сложении полномочий объявили губернатор Рязанской области Олег Ковалев и глава Карелии Александр Худилайнен.

4 апреля по обвинению во взятках был арестован глава Удмуртии Александр Соловьев. В тот же день Путин подписал об освобождении Соловьева от должности “в связи с утратой доверия”.