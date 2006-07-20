Среда, 5 апреля 2017

Общественная коллегия по жалобам на прессу признала пропагандой ряд репортажей телеканала РЕН ТВ, посвященных гражданскому активисту Ильдару Дадину и его супруге Анастасии Зотовой. Решение, принятое 16 марта, опубликовано на сайте коллегии.

“По итогам рассмотрения информационного спора Коллегия признала, что вынесенные на ее суд материалы не только грубо нарушают базовые принципи журналистской этики, такие как достоверность, надежность и беспристрастность, но и содержат прямое нарушение норм права”, – говорится с сообщении.

С жалобой к коллегию обратилась координатор “Открытой России” Мария Баронова. Ее возмущение вызвали пять репортажей под названиями “Пиарить “политзека” Ильдара Дадина помогал Уильям Браудер”, “Любовник жены Дадина: “Она хотела в Единую Россию”, “Видео: Дадин подрался с сокамерником в карельской колонии требуя интима”, “В истории политзека Дадина обнаружили двойное дно” и “В деле Дадина появился политический след. Но не тот”.

Все они носили негативный характер и вышли в эфире один за другим в преддверии рассмотрения дела Дадина в Конституционном суде. Это было расценено заявителем как попытка влияния на суд и общественное мнение.

Коллегия под председательством члена СПЧ Ильи Шаблинского обнаружила в репортажах “использование средств и методов, сплошь и рядом несовместимых с такими ценностями, как честность, правдивость”.

“Все рассмотренные сюжеты РЕН ТВ обнаруживаются призванными опорочить героев репортажей, а также ряд других лиц, которые имеют сходные с ними политические взгляды или занимают схожие позиции по конкретным вопросам”, – говорится в решении коллегии. Это прямо запрещено статьей 51 закона о СМИ.

“Кроме того, одновременно нарушением профессионально-этических норм и норм закона является интервью о личной жизни Анастасии Зотовой и использование скриншотов с личных страниц социальных сетей”, – отмечают в коллегии. Здесь были нарушены нормы Гражданского кодекса и закона о персональных данных.

Дадин стал первым в России осужденным по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). 7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила Дадина к трем годам общего режима (

ВИДЕО). 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет (

ВИДЕО). Мосгорсуд и Верховный суд отклонили кассационные жалобы на приговор.

10 февраля было опубликовано постановление Конституционного суда с требованием пересмотреть решения по делу Дадина. Кроме того, КС указал, что приговор к лишению свободы по статье 212.1 УК возможен лишь в том случае, если действия, которые инкриминируются обвиняемому, “повлекли за собой утрату публичным мероприятием мирного характера, причинение существенного вреда конституционно охраняемым ценностям”. Суд обязал Госдуму внести в статью 212.1 соответствующие коррективы.

В связи с этим решением защита Дадина 13 февраля подала в ВС надзорную жалобу на приговор активисту. 22 февраля президиум ВС постановил освободить Дадина. За активистом признано право на реабилитацию. Как заявлял на слушаниях прокурор Леонид Коржинек, два постановления по вмененных Дадину административным статьям на момент возбуждения уголовного дела не вступили в законную силу, а следовательно, открытие дела было неправомерным.

Однако руководство колонии из ИК-5 Алтайского края в Рубцовске отказывалось отпускать политзаключенного до получения фельдъегерской связью документов из ВС. Адвокаты Дадина направили в ЕСПЧ жалобу на незаконное удержание активиста в колонии. Страсбургский суд обязал Россию до 27 февраля дать ответ по этой жалобе. На свободу Дадин вышел только 26 февраля.

С учетом времени, проведенного до приговора под домашним арестом, Дадин был лишен свободы 2 года 1 месяц – с 30 января 2015 года (не считая времени с 15 января 2015-го, когда он отбывал 15-суточный арест за акцию в поддержку Алексея Навального; перед окончанием срока ареста его и задержали для возбуждения уголовного дела). В СИЗО и колониях после приговора Дадин провел почти 1 год 4 месяца.

После освобождения Дадин возобновил политическую деятельность. 10 марта В Москве у здания ФСИН на Житной улице полицейские задержали Дадина, стоявшего там в одиночном пикете. Активист не смог показать полицейским паспорт, поскольку “забыл его дома”. Дадина доставили “для установления личности” в отдел полиции “Якиманка” На него составили административный протокол по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения пикета), однако Дадин не стал его подписывать.

2 апреля Дадин был задержан за одиночный пикет у ГУВД Москвы. В ОВД “Тверской”, куда доставили Дадина, приехал следователь и требовал дать показания в качестве свидетеля по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам. В результате троим задержанным, включая Дадина, вручили повестки на допрос.