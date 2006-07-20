Среда, 5 апреля 2017

В центре Ростова-на-Дону недалеко от школы № 5 на Социалистической улице произошел взрыв. Об этом сообщает 161.Ru.

Инцидент произошел в 7:20 четверга. Пострадал сторож школы – 46-летний Дмитрий Колесников (по данным РИА “Новости” – Колесник). Он поднял с земли фонарик и включил его. Фонарик взорвался у сторожа в руках.

Как сообщил начальник городского управления по чрезвычайным ситуациям Сергей Заворотинский, Колесникову оторвало кисть правой руки и три пальца левой. Кроме того, он получил осколочные ранения грудной клетки и брюшной стенки. Пострадавшего доставили в реанимацию 2-й городской больницы скорой помощи и прооперировали. Интерфакс – также со ссылкой на Заворотинского – передает, что состояние сторожа тяжелое. Однако, отмечает РИА “Новости”, угрозы его жизни нет.

Уроки в школе отменили. На место прибыли полицейские. В самом здании подозрительных предметов обнаружено не было.

Движение по Социалистической улице от улицы 7 февраля до Кировского проспекта было перекрыто.

После взрыва полицейские с собаками начали обследование всех школ города. Занятия в них, однако, продолжаются.

СКР возбудил дело по части 3 статьи 30 – пункту “е” части 2 статьи 105 (покушение на убийство общеопасным способом) и части 1 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки).

Днем в интернете появилась видеозапись с места инцидента. На записи видно некоего человека в черном, который кладет бомбу на асфальт и затем быстро удаляется.

В понедельник взрыв произошел в вагоне петербургского метро на перегоне “Сенная площадь” – “Технологический институт”. Жертвами стали 14 человек, более 50 получили ранения. На другой день СКР сообщил, что теракт совершил смертник – 22-летний уроженец киргизского города Ош, гражданин России Акбарджон Джалилов. Он же, по информации следственного ведомства, заложил бомбу на станции “Площадь Восстания”. Эта бомба, однако, не сработала.