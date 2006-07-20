Среда, 5 апреля 2017

“Украинский диверсант” Редван Сулейманов на слушаниях по существу своего дела, открывшихся в подконтрольном России Железнодорожном райсуде Симферополя, заявил, что признает вину. Об этом сообщает “КрымSOS”.

В то же время политзек не согласился с суммой вмененного ему ущерба. Согласно фабуле дела, ущерб, якобы нанесенный им России, в том числе ФСБ, оценивается более чем в 4 миллиона рублей.

Как в комментарии “КрымSOS” уточнил адвокат Эмиль Курбединов, Сулейманов указал, что в деле нет ни одного документа, подтверждающего ущерб, который его действия якобы нанесли симферопольскому аэропорту, вокзалам Крыма, Керченской паромной переправе и другим объектам транспортной инфраструктуры. Более того, добавил юрист, в деле присутствует заключение эксперта, в котором говорится, что сумму ущерба в принципе установить невозможно.

Также на слушаниях в четверг был допрошен единственный явившийся на суд свидетель – боевик “самообороны Крыма”, выступавший понятым при опросе Сулейманова полицейскими.

Следующее заседание по делу назначено на 11 апреля, начало в 10:30.

Процесс ведет судья Дмитрий Михайлов. Предварительные слушания по делу прошли 19 марта. Начало разбирательства по существу дважды откладывалось из-за неявки адвокатов Курбединова и Эдема Семедляева.

27-летнему подсудимому вменена часть 2 статьи 207 российского УК (заведомо ложное сообщение о теракте с причинением крупного ущерба). Ему грозит до пяти лет колонии.

Сулейманов был украинским военным и служил в части в селе Перевальное Симферопольского района Крыма, а после аннексии полуострова отказался принимать российскую присягу. Он поселился в Запорожье и там работал строителем, периодически приезжая в захваченный Крым, чтобы навестить родителей. 30 июля 2016 года Сулейманова задержали в аэропорту Симферополя.

Крымского татарина арестовали на 15 суток по сфабрикованному административному делу о мелком хулиганстве (статья 20.1 российского КоАП), а 12 августа ФСБ распространила его показания с признанием в причастности к подготовке терактов.

Как утверждал Сулейманов, он по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины искал места для диверсий и оставлял ложные сообщения о минировании, чтобы проследить за действиями российских силовиков. Сообщалось, что крымский татарин позвонил в полицию и включил запись с угрозой взорвать аэропорт и центральный автовокзал Симферополя, а также объекты в других городах.

Между тем вскоре выяснилось, что своим местом жительства политзек называет несуществующий адрес – Запорожье, Космическая улица, 168. Последний номер дома по четной стороне Космической улицы – 132-й.

Сулейманов содержится в симферопольском СИЗО-1. Первоначально ему вменялась часть 1 статьи 207 кодекса (без квалифицирующего признака “с причинением крупного ущерба”), санкция которой составляет до трех лет колонии. В дальнейшем обвинение ужесточили.

Сообщалось, что спецслужба пыталась “привязать” политзека к “группе Евгения Панова – Андрея Захтея”. Однако фигурантом этого дела он так и не стал.

28 марта Курбединов опубликовал факсимиле новогодней открытки, еще в декабре направленной его подзащитному пятью членами Европарламента, в том числе основателем депутатской Группы друзей европейской Украины Пятрасом Ауштрявичюсом. Политзеку вручили поздравление только весной.