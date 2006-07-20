Среда, 5 апреля 2017

В Астрахани ночью и рано утром в четверг были убиты четверо подозреваемых в совершенном двумя днями раньше расстреле инспекторов ДПС. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Андрея Хегая, старшего помощника начальника регионального главка СКР.

“Под бетонной плитой находятся тела трех подозреваемых”, – рассказал чиновник. Бой, по его словам, произошел в промзоне в Ленинском районе города. Имен погибших собеседник агентства не привел.

Ночью, добавил Хегай, был убит еще один подозреваемый – 21-летний Рамзан Кукулаев.

Как уточняется на сайте Росгвардии, в ночь на четверг наряд вневедомственной охраны остановил для проверки легковой автомобиль Renault. Оттуда по силовикам открыли стрельбу. Трое солдат Росгвардии получили ранения.

Один из стрелявших был убит ответным огнем. Остальные скрылись. Как уточняет СКР, при этом они отняли у силовиков оружие.

Росгвардия совместно с полицией и ФСБ начала розыск оставшихся троих подозреваемых. Их нашли и убили.

Атака на инспекторов ДПС была совершена в 0:27 во вторник (23:27 понедельника мск) у магазина “Магистраль” на Автозаправочной улице в том же Ленинском районе. Как утверждалось, нападавшие передвигались на “Газели” и стреляли прямо из машины. Оба полицейских, старший лейтенант Владимир Дьяконов и лейтенант Дмитрий Школьников, погибли. Нападавшие забрали их оружие.

Позже в 50 километрах от места нападения нашли брошенную подозреваемыми “Газель” с дагестанскими номерами.

СКР возбудил дело по статье 317 (посягательство на жизнь правоохранителя), пункту “б” части 4 статьи 226 (хищение оружия с применением насилия, опасного для жизни и здоровья) и части 2 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия и боеприпасов в составе группы лиц по предварительному сговору).

СКР объявил в розыск семь человек. Помимо Кукулаева назывались имена 26-летнего Нурбола Саспанова, который, как утверждалось, ранее был судим за разбой, а теперь находился в розыске по подозрению в особо тяжком преступлении, его ровесников Альибека Гизатова и Ильяса Магомедова, 24-летнего Закира Тажикова, 37-летнего Кадырбая Маймашева и 30-летнего Ахмеда Магомедова. Региональный главк МВД, однако, сообщал, что в розыск объявлены восемь подозреваемых – восьмым был назван 21-летний Намик Агарзаев.

Между тем Комитет национальной безопасности Казахстана уже во вторник объявил, что в Атырауской области, пограничной с Астраханской областью России, задержан Гизатов. При этом сообщалось, что он прибыл в страну еще 31 марта. “По предварительным данным, он участия в вооруженном нападении не принимал”, – отмечали казахские силовики.

В итоге вечером в среду региональный главк СКР объявил, что в деле лишь четверо подозреваемых: Саспанов, Кукулаев и двое лиц, первоначально не упоминавшихся силовиками, – 22-летний Ильяс Магомедов (тезка первоначально подозревавшегося гражданина) и 17-летний Рамзан Султанмурадов. Все четверо прописаны в Астрахани или области; Саспанов и Кукулаев – уроженцы региона, Магомедов – выходец из Дагестана, Султанмурадов – уроженец Чечни. Все четверо были заочно арестованы и объявлены в федеральный и международный розыск.

Между тем губернатор области Александр Жилкин утром в четверг заявил в своем твиттере, что помимо четверых убитых в деле есть еще двое подозреваемых и они арестованы.

Ранее Жилкин утверждал, что в нападении на полицейских виновна группа “радикальных исламистов-ваххаббитов”. Между тем СКР в четверг назвал мотивами нападавших “устойчивую неприязнь к представителям правоохранительных органов”, а также намерение “завладения их оружием для использования его при совершении других преступлений, в том числе других убийств полицейских”.