Среда, 5 апреля 2017

В жилом доме в Петербурге найдена и обезврежена бомба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Невского района города Константина Серова.

Ранее в четверг агентство, ссылаясь на УФСБ по Петербургу и Ленинградской области, передавало, что жильцы дома по Товарищескому проспекту, 22, к. 1 в 5 часов утра были эвакуированы из-за обнаружения предмета, напоминающего взрывное устройство.

Как пишет Фонтанка.Ру, жильцы рассказали, что примерно в 5 утра их разбудил шум взламываемой двери в квартиру на восьмом этаже, которую снимали приезжие из Средней Азии. Примерно через два часа по квартирам начали ходить полицейские. Они отвели жильцов 9-го и 10-го подъездов девятиэтажки в находящийся по соседству детский сад.

Вскоре из дома вывели троих мужчин в наручниках. Одного из них позже пересадили из микроавтобуса ФСБ в машину СКР.

Позже жильцов 9-го подъезда вернули домой, 10-й же по состоянию на 11:10 еще оставался оцеплен.

В понедельник в вагоне петербургского метро на перегоне “Сенная площадь” – “Технологический институт” произошел взрыв. Жертвами стали 14 человек, более 50 получили ранения. На другой день СКР сообщил, что теракт совершил смертник – 22-летний уроженец киргизского города Ош, гражданин России Акбарджон Джалилов. Он же, по информации следственного ведомства, заложил бомбу на станции “Площадь Восстания”. Эта бомба, однако, не сработала.