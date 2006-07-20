Среда, 5 апреля 2017

В Симферополе силовики задержали на Центральном рынке около 80 человек “неславянской внешности”. Среди задержанных – правозащитник Тарас Ибрагимов и журналист Андрей Крысько. Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на Андрея Крысько.

“Силовики перекрыли вход на рынок, проверяли документы у “неславян” и тут же грузили их в Газели”, – рассказал Крысько. По его словам, всех задержанных отвезли в отдел Центрального района Симферополя. В полиции им не предъявляют никаких обвинений и просят “проявить терпение”.

“Вызывают по 5 человек, берут отпечатки пальцев ,фотографируют. Несколько человек отпустили”, – сообщил правозащитник. По его словам, задержанным не давали воды и еды.

Основатель правозащитной группы “Крым. SOS” Тамила Ташева сообщила на своей странице в Facebook, что Ибрагимова, Крысько и еще одного задержанного из отдела полиции увезли в Центр “Э”. Там силовики по очереди провели с ними “беседу”. Кроме того, Ташева отметила, что среди задержанных были обычные мясники, работавшие на рынке.

Позже адвокат Джемиль Темишевсообщил, что Ибрагимова и Крысько отпустили из Центра “Э”. По его словам, силовики проводили задержания в рамках “проверки паспортного режима”.

О действиях силовиков на центральном рынке также сообщило подконтрольное российским властям информационное агенство “Крыминформ”. Со ссылкой на очевидца утыерждалось, что задержаний не было, а силовики проводили “обычную проверку документов”. В официальном сообщении пресс-службы оккупационного МВД говорится, что сотрудники ведомства проводили на рынке “плановые рабочие мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступных явлений”.

Ибрагимов был среди задержанных российскими силовиками 30 марта. Тогда журналист пришел к зданию центра “Э” поддержать задержанного крымскотататарского активиста Ремзи Бекирова. В тот же день Симферопольский райсуд Крыма арестовал Бекирова на трое суток по обвинению в распространении экстремистских материалов.

Ровно год назад, 16 апреля 2016 года, на центральных рынках Симферополя также происходили массовые задержания. Еще раньше задержания продавцов неславянской внешности происходили 15 ноября 2014 года на рынке “Локомотив” в Симферополе.