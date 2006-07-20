Среда, 5 апреля 2017

Судья подконтрольного России Центрального райсуда Симферополя Сергей Деменок перевел фигурантов “дела 26 февраля” Али Асанова и Мустафу Дегерменджи из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат Асанова Эдем Семедляев.

Как передавали “Крым.Реалии”, прокурор Егор Иванцов поддержал ходатайство о смягчении подсудимым меры пресечения, заявленное адвокатами. Защита указывала, что оба обвиняемых уже слишком долго содержатся в СИЗО, тогда как необходимости в их дальнейшем пребывании под стражей в нынешних обстоятельствах нет.

Деменок объявил перерыв, после которого удовлетворил ходатайство.

34-летний Асанов, дехканин из села Урожайное Советского района Крыма, содержался в заключении с 15 апреля 2015 года, 27-летний Дегерменджи, житель села Грушевка Судакского горсовета, работавший торговым представителем, – с 7 мая того же года. Асанова на свободе ждут четверо детей, младший из которых родился уже после его ареста. До заключения в СИЗО на иждивении Асанова находился отец-инвалид.

“Дело 26 февраля” было сфабриковано в первой половине 2015 года. Годом раньше, 26 февраля 2014-го, протесты майдановцев, большинство которых составляли крымские татары, сорвали планировавшееся в Верховной раде Крыма голосование о назначении незаконного сепаратистского “референдума”. Поводом к возбуждению дела стали столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками митинга пророссийских сил, одновременно проходившего у парламента. Как заявляла российская прокуратура полуострова, в ходе этих столкновений “двое человек погибло, 79 были причинены телесные повреждения различной степени тяжести”.

Первый процесс по делу начался в декабре 2015-го в верховном суде аннексированного Крыма, однако уже в феврале прошлого года коллегия вернули материалы в прокуратуру. На предварительных слушаниях в рамках повторного процесса судья верховного суда Виктор Зиньков разделил дело. Материалы в отношении основного фигуранта – зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза – он оставил на рассмотрение в суде региона, а основное дело передал в районный суд.

Слушания по существу этого дела продолжаются с ноября. Помимо Асанова и Дегерменджи судят еще трех человек Эскендера Кантемирова, Эскендера Эмирвалиева и Арсена Юнусова. Всем пятерым вменяется часть 2 статьи 212 российского УК (участие в массовых беспорядках), предусматривающая от 3 до 8 лет колонии. Кантемиров и Эмирвалиев в 2015 году также были заключены в СИЗО, однако после двух месяцев заключения обоих освободили под поручительство. Находился ли ранее под стражей Арсен Юнусов, неизвестно.

Дегерменджи и Асанов полностью отрицают вину. Эмирвалиев и Арсен Юнусов признают участие в драке, но отвергают обвинение в массовых беспорядках. Той же позиции первоначально придерживался и Кантемиров. Однако на слушаниях 5 февраля он ходатайствовал о выделении материалов в отношении себя в отдельное производство и рассмотрении их в особом порядке. Такая мера может быть применена лишь в случае признания вменяемой вины. Судья Деменок, однако, ходатайство отклонил.

Осенью 2015 года выяснилось, что Асанову и Дегерменджи предлагали освобождение из СИЗО в обмен на оговор Чийгоза, однако оба политзека предложения отвергли. 6 марта, выступая со свидетельскими показаниями на суде над зампредом Меджлиса, они сообщили, что предложения оговорить Чийгоза исходили от муфтия Крыма Эмирали Аблаева, известного как коллаборант и доносчик. Беседы Аблаева с политзеками проходили в помещении СКР.

Суд по существу дела Чийгоза продолжаются с августа 2016-го. Ему инкриминирована часть 1 статьи 212 (организация массовых беспорядков), санкция которой составляет от 8 до 15 лет колонии. Вину политзек не признает.

Процесс ведет коллегия в составе Зинькова (председательствующий), Алексея Козырева и Игоря Крючкова. Обвинение поддерживает прокурор Александр Домбровский. По делу прошло уже больше 100 заседаний. Сейчас судьи допрашивают свидетелей защиты.

В октябре и декабре 2015 года по “делу 26 февраля” были осуждены в особом порядке еще двое фигурантов – Эскендер Небиев и Талят Юнусов. Оба получили условные сроки.

6 марта Чийгоз направил в верховный суд Крыма ходатайства о восстановлении сроков апелляции на приговоры этим фигурантам. Он указал, что с решениями в отношении Небиева и Талята Юнусова был ознакомлен лишь несколькими днями ранее в СИЗО. Дела обоих фигурантов, продолжил политзек, были рассмотрены без участия как его самого, так и его адвокатов, однако в приговорах Небиеву и Таляту Юнусову в качестве установленных судом указан ряд фактов, непосредственно затрагивающих его. Поскольку же дела рассматривались в особом порядке, эти факты в процессах доказаны не были. В этой связи зампред Меджлиса попросил отменить вынесенные приговоры в частях, затрагивающих/нарушающих его права и законные интересы.

Как Небиева, так и Талята Юнусова защищал адвокат Джемиль Темишев. Именно он убедил своих клиентов признать вину и выбрать особый порядок. В своем обращении из СИЗО, написанном 28 февраля, Чийгоз резко раскритиковал юриста. Зампред Меджлиса заявил, что Темишев “помог обвинению оболгать ни в чем не повинных людей, которые уже более двух лет находятся в СИЗО”, а также подставил под удар весь крымскотатарский народ.

16 марта стало известно, что Темишева по ходатайству прокурора отстранили от процесса по основному “делу 26 февраля”, в котором он защищал Арсена Юнусова. Свое ходатайство чиновник мотивировал тем, что ранее юрист адвокат защищал других фигурантов дела, поэтому необходимо исключить конфликт интересов.

После этого суд был отложен для поиска Арсеном Юнусовым нового адвоката. Поскольку обвиняемый заявил, что не в состоянии оплачивать услуги защитника по соглашению, ему был предоставлен государственный адвокат Владимир Климашевский. Затем неделя ушла на ознакомление нового защитника с материалами дела. Слушания возобновились лишь 4 апреля.