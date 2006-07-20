Среда, 5 апреля 2017

В Петербурге задержаны несколько знакомых Акбарджона Джалилова, который, как предполагается, подорвал себя в понедельник в метро на перегоне “Сенная площадь” – “Технологический институт”. Об этом сообщается на сайте СКР.

При обыске в квартире задержанных, заявляет ведомство, “обнаружены предметы, имеющие значение для расследования”. Они изъяты.

О каких предметах идет речь и сколько именно человек задержано, в публикации не уточняется.

Ранее в четверг были эвакуированы жильцы двух подъездов девятиэтажки по Товарищескому проспекту, 22, к. 1. Глава администрации Невского района города Константин Серов заявлял, что в доме найдена и обезврежена бомба.

Днем “Коммерсант-FM” сообщило, что УФСБ по Петербургу и Ленинградской области подтвердило обнаружение в квартире самодельной бомбы.

Между тем известно, что около 5 утра правоохранители вломились в квартиру дома, которую снимали приезжие из Средней Азии. Утром из подъезда вывели троих мужчин в наручниках. Одного из них позже пересадили из микроавтобуса ФСБ в машину СКР.

Как передает со ссылкой на неназванный источник Интерфакс, следователи не исключают, что Джалилов не намеревался устраивать самоподрыв, а планировал лишь заложить бомбы, чтобы в дальнейшем привести их в действие дистанционно, звонком с мобильника. “Но сообщники решили по-своему и использовали его, что называется, втемную”, – цитирует агентство слова собеседника.

Источник пояснил, что Джалилов не был похож на типичного террориста-смертника. Его поведение в последние моменты, по словам собеседника агентства, не характерно для смертников, а кроме того, сторонником радикального ислама он стал совсем недавно.

РИА “Новости”, ссылаясь на некий источник в правоохранительных структурах, писало, что бомба в метро, по одной из версий, могла сработать случайно. Никаких пояснений в связи с этим не приводилось.

Между тем Фонтанка.Ру передает без ссылок на конкретный источник, что террорист, взорвавшийся в поезде, а также заложивший бомбу на станции метро “Площадь Восстания”, проходил подготовку в “Исламском государстве”. Об этом, по информации издания, свидетельствует использование при изготовлении бомб жженого сахара. Как утверждается, применять его в составе взрывчатых смесей начали в Сирии.

В этой связи газета отмечает, что, по данным ФСБ, Джалилов в 2014 году въехал в Россию из Турции.

Взрыв в петербургском метро произошел в понедельник. Жертвами стали 14 человек, более 50 получили ранения. На другой день СКР сообщил, что теракт совершил Джалилов – 22-летний уроженец киргизского города Ош, гражданин России. Он же, по информации следственного ведомства, заложил бомбу на “Площади Восстания”. Эта бомба, однако, не сработала.

Вечером во вторник появилась неофициальная информация о том, что при обыске в квартире предполагаемого смертника никаких подозрительных предметов, в том числе компонентов взрывных устройств, не обнаружено. В этой связи высказывалось предположение, что у Джалилова были сообщники, которые и снабдили его бомбой. В четверг собеседник Интерфакса назвал наличие сообщников очевидным. Кроме того, он сообщил, что, хотя компонентов бомб в квартире погибшего не нашлось, следы взрывчатки там все же были обнаружены.