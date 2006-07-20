Среда, 5 апреля 2017

Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Дэвин Ньюнс заявил, что временно самоустраняется от руководства расследованием влияния России на президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает CNN.

Ньюнса обвинили в том, что он нарушил условия секретности. Две недели назад от втайне посетил Белый Дом, где получил от официальных лиц данные, имеющие отношение к расследованию. Когда это стало известно, несколько конгрессменов-демократов призвали Ньюнса самоустраниться от расследования. Но до последнего момента Ньюнс отказывался это сделать и называл обвинения недостоверными и политически мотивированными.

“Я уверен, что в интересах комитета по разведке и Конгресса будет, чтобы комитет по российскому расследованию возглавили Майк Конуэй,Трэй Гауди и Том Руни, пока комитет по этике рассматривает этот вопрос”, – сказал председатель комитета в заявлении по поводу своего решения.

“Я продолжу выполнять свои обязанности председателя комитета по разведке. Прошу комитет по этике как можно скорее отвергнуть эти ложные утверждения” – добавил Ньюнс.

Член комитета по российскому расследованию конгрессмен-демократ Адам Шифф, ранее призывавший Ньюнса выйти из расследования, сказал, что такое решение “в интересах комитета”.

Председатель Палаты Представителей Пол Райан заявил, что он доверяет Ньюнсу. но вместе с тем поддерживает его выбор самоустраниться. “Ясно, что сейчас этот вопрос (о нарушении секретности – Ред.) будет отвлекать комитет по расследованию российского влияния на наши выборы от работы. Председатель Ньюнс предложил самоустраниться как ведущий республиканец в этом расследовании, и я полностью поддерживаю его решение”, – сказал Райан.

5 апреля сообщалось, что Трамп исключил из Совета национальной безопасности США своего главного советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона. Президент США сделал это по рекомендации самого совета.

В конце марта бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн предлагал дать показания о российском влиянии на выборы комитетам по разведке Палаты представителей и Сената в обмен на неприкосновенность. В Сенате от предложения отказались.

О том, что Конгресс США проведет расследование возможного влияния Москвы на американские выборы, стало известно 2 марта. При этом результаты расследования не будут опубликованы.