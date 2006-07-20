Среда, 5 апреля 2017

В Петербурге шесть учеников школы №608 госпитализированы в детскую городскую больницу №5 имени Филатова в состоянии средней тяжести, сообщает Фотнанка.Ру. По словам врачей, они поступили с признаками отравления неизвестным газом.

Днем из школы из-за подозрительного запаха эвакуировали 250 человек. У девяти человек были выявлены симптомы отравления. Сильнее всего на запах в помещении отреагировали дети с астмой.

В пресс-службе “ПетербургГаза” сообщили, что в аварийную службу 04 поступило сообщение о постороннем запахе по указанному адресу. На место выехала оперативная бригада, проведено приборное обследование. Утечек газа не зафиксировано, загазованность отсутствует. При этом само здание школы не газифицировано.

По словам источника в экстренных службах, предварительно рассматриваются версии о распылении в здании школы газового баллончика или другого спецсредства и о выбросе некоего вещества с близлежащего предприятия.

В школу приехали следователи СКР. Они работают совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и МЧС. На месте находится передвижная химико-радиометрическая лаборатория комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Ее специалисты берут пробы воздуха на предмет содержания в них вредных веществ.

В четверг в центре Ростова-на-Дону недалеко от школы № 5 произошел взрыв. Пострадал прохожий – 46-летний Дмитрий Колесников. Он поднял с земли фонарик и включил его. Фонарик взорвался у прохожего в руках. Колесникову оторвало кисть одной руки и палец другой. Также он получил ранение брюшной полости. Пострадавший доставлен в реанимацию 2-й городской больницы скорой помощи.

Уроки в школе отменены. Полицейские осмотрели помещения и близлежащую территорию, подозрительных предметов не обнаружено.

СКР возбудил дело по части 3 статьи 30 – пункту “е” части 2 статьи 105 (покушение на убийство общеопасным способом) и части 1 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки). На записи камеры наблюдения видно некоего человека в черном, который кладет бомбу на асфальт и затем быстро удаляется.

В понедельник взрыв произошел в вагоне петербургского метро на перегоне “Сенная площадь” – “Технологический институт”. Жертвами стали 14 человек, более 50 получили ранения. На другой день СКР сообщил, что теракт совершил смертник – 22-летний уроженец киргизского города Ош, гражданин России Акбарджон Джалилов. Он же, по информации следственного ведомства, заложил бомбу на станции “Площадь Восстания”. Эта бомба, однако, не сработала.