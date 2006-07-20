Среда, 5 апреля 2017

В Москве следователи СКР задержали мужчину, размещавшего в интернете призывы выйти 2 апреля на акции протеста в центре Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как отмечается, задержанный мужчина 1992 года рождения 29 марта разместил в интернете сообщения, “призывающие к действиям экстремистского толка”. Мужчина подозревается по части 3 статьи 212 УК (призывы к массовым беспорядкам). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Кроме того, указывается, что для сокрытия своего местоположения задержанный использовал средства анонимизации.

На прошлой неделе в соцсетях стали появляться призывы к проведению 2 апреля акций в центре Москвы. В частности, в заблокированном по требованию Генпрокуратуры паблике “Требуем системных изменений в стране” призывали провести митинг на Красной площади. Среди предложенных организаторами акции требований – отставка премьер-министра Дмитрия Медведева, обеспечение постоянного диалога между властью и гражданами, сокращение расходов на оборону, отмена “закона Яровой”.

Кто именно призывал к проведению акции, неизвестно. Страницы, на которых публиковались призывы, были заведены недавно и не содержали никакой личной информации. Размещенные на них фотографии взяты из интернета.

31 марта Генеральная прокуратура направила в Роскомнадзор требование о блокировке нескольких интернет-ресурсов с призывами выйти на акцию 2 апреля. В письме ведомства были упомянуты два паблика в социальной сети “ВКонтакте”, пост в Живом журнале и два видеоролика на YouTube.

В Генпрокуратуре отметили, что органы власти не получали уведомлений о проведении акции 2 апреля. Призывать к участию в массовом мероприятии и проводить агитацию можно только после подачи уведомления, а раз его не было, говорится в письме, то информацию на перечисленных в письме страницах следует рассматривать как содержащую призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности и к участию в мероприятиях, “проводимых с нарушением установленного порядка”.

1 апреля московское управление СКР возбудило уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам в столице. “По версии следствия, 29 марта 2017 года в сети интернет, то есть в свободном доступе для неограниченного круга лиц, неустановленным лицом под псевдонимом размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям крайне экстремистского толка. Следствием принимаются меры к установлению лиц, разместивших призывы к преступным действиям”, – сообщала пресс-служба ведомства.

В воскресенье в Москве было задержано не менее 59 активистов (

ВИДЕО). Однако большинство из них участвовали в акциях, проходивших не в тех местах, которые указывались в анонимных призывах. Почти всех задержанных в ночь на понедельник отпустили из полиции.

Активистам Ильдару Дадину, Сергею Ожичу, Юлии Успенской следователи вручили повестки в Следственный комитет. На них составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга), остальных активистов из ОВД “Тверской” отпустили без протоколов. При этом в отделении их пытались допрашивать следователи СКР по недавно возбужденному уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам.

На активистов, доставленных в другие ОВД, составлялись протоколы по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (нарушения порядка проведения публичных мероприятий, повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения). На некоторых активистов, предположительно, составили протокол по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). В ОВД “Китай-город” все задержанные также были допрошены следователями СКР.