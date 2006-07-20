Среда, 5 апреля 2017

США рассматривают возможность военного ответа на химическую атаку сирийских правительственных войск. Об этом американский президент Дональд Трамп нескольким конгрессменам, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Президент признает серьезность ситуации и пока не принял какого-либо решения, отметил источник. Трамп обсуждает вопрос с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, на мнение которого всецело полагается.

Американские официальные лица сообщили CNN, что Пентагон уже разработал и представил администрации варианты удара по объектам, связанным с сирийским химическим оружием.

Между тем турецкая газета The Hurriyet со ссылкой на Минздрав страны сообщила, что экспертиза жертв предполагаемой химической атаки в Сирии выявила наличие отравляющего газа зарин. “Первоначальные экспертизы указывают на то, что пострадавшие были подвержены воздействию химического вещества зарин”, – цитирует издание заявление министерства.

31 пострадавший от химатаки в сирийском Идлибе были доставлены в Турцию на лечение. Отмечается, что применение химического оружия в Сирии было подтверждено результатами аутопсии трех жертв атаки.

В четверг в Кремле призвали к взвешенной оценке инцидента. “Безусловно, мы полагали бы необходимым гораздо более взвешенный подход и не считаем возможным предаваться каким-то скоропалительным оценкам того, что произошло в Сирии, в провинции Идлиб”, – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Химическая атака на Хан-Шейхун в сирийской мухафазе Идлиб была совершена рано утром во вторник. На город сбросили бомбы с ядовитыми газами, предположительно зарином и хлором. Погибли как минимум 72 человека, в том числе 20 детей и 17 женщин. Количество пострадавших, по разным источникам, составило от более чем 160 до 300 человек.

Позже во вторник была разбомблена больница “Рахма”, где находились в частности некоторые из пострадавших от утреннего налета. Отмечалось, что этот удар нанесла предположительно российская авиация.

Уже во вторник режим Башара Асада объявил, что были разбомблены завод и склад химических снарядов, принадлежащие оппозиции. На другой день с подобным заявлением выступил и официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков. В Дамаске уверяли, что удар по Хан-Шейхуну нанесли истребители-бомбардировщики Су-22 (эта модель – экспортная версия российского Су-17). По утверждению чиновников Асада, такие самолеты не могут нести химическое оружие.

Однако командир повстанческого формирования “Армия свободного Идлиба” Хасан Хадж Али подчеркнул, что на территории, подвергшейся удару, нет никаких военных объектов, тем более завода по производству химического оружия. Возможности выпускать такие снаряды у повстанцев нет вообще, заметил Хасан.

В среду Совет Безопасности ООН после обсуждения отложил голосование по проекту резолюции о химической атаке на город Хан-Шейхун. Причиной стала резко негативная реакция России на проект документа, предложенный США, Великобританией и Францией. Резолюцию решено доработать; после этого она будет вновь вынесена на обсуждение. Не исключено, что оно состоится в ближайшие часы.

Постпред США в ООН Никки Хейли на созванном по инициативе Франции экстренном заседании Совбеза в среду резко раскритиковала Россию и Китай за то, что они уже неоднократно ветировали резолюции с осуждением сирийского диктатора Башара Асада. Хейли продемонстрировала фотографии детей, пострадавших от химатаки, и подчеркнула, что, “если ничего не делать, такие удары будут продолжаться”. У Асада нет никаких стимулов прекратить использование химоружия, пока Россия продолжает защищать его режим от последствий таких атак, заметила постпред США.

“Если ООН последовательно демонстрирует неспособность исполнить свою обязанность и действовать коллективно, для государств настает время, когда они вынуждены предпринимать действия самостоятельно”, – заявила Хейли. Что за действия имеются в виду, она не уточнила.