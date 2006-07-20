Вторник, 4 апреля 2017

Верховный суд не удовлетворил ходатайство Управленческого центра “Свидетелей Иеговы” приостановить рассмотрение иска Минюста о признании организации экстремистской и запрете ее деятельности. Об этом сообщает Интерфакс.

“Нахождение дел на рассмотрении судом общей юрисдикции не исключает возможности рассмотрения Верховным судом искового заявления”, – огласил решение судья.

Представители Управленческого центра пояснили, что из-за рассмотрения иска Минюста власти по всей России нарушают права религиозных общин. “В настоящее время, еще до решения суда сотрудники полиции прерывают богослужения, ссылаясь на распоряжение Минюста. Блокируются счета региональных отделений, а также частных лиц”,- сказал представитель.

Кроме приостановки производства по делу представители Управленческого центра также просили суд привлечь к рассмотрению в качестве соответчиков представителей региональных отделений. Суд отклонил и это ходатайство.

Ранее Верховный суд отказался прекращать производство по делу о запрете организации “Свидетелей Иеговы” и возвращать иск в Минюст.

16 марта Минюст подал в Верховный суд иск о признании “Управленченского центра свидетелей Иеговы в России” экстремистской организацией. 23 марта ведомство приостановило деятельность “Свидетелей Иеговы” в России. Это было сделано в качестве обеспечительной меры по иску.

27 марта Замоскворецкий районный суд Москвы зарегистрировал иск “Свидетелей Иеговы” с требованием отменить акт о приостановлении их деятельности.

13 марта сообщалось, что документы для запрета “Свидетелей Иеговы” в России собирает Генпрокуратура.

3 июля 2016 года в Крыму полиция составила на нескольких членов “Свидетелей Иеговы” административные протоколы по статье 20.2 КоАП за “нарушение порядка пикетирования”. Иеговисты распространяли религиозную литературу.

16 июня 2016 года Верховный суд признал законной ликвидацию общины “Свидетелей Иеговы” в Старом Осколе. Деятельность общины ранее признали экстремистской.

30 ноября 2015 года в Таганроге членов местной общины “Свидетелей Иеговы” приговорили к условным срокам за участие в экстремистской организации. В июле 2014-го там же суд уже приговаривал семерых членов общины к условным срокам за “организацию экстремистской деятельности”.

3 декабря 2014 года Верховный суд признал сайт “Свидетелей Иеговы” в России экстремистским.

13 ноября 2014 года Верховный суд признал законной ликвидацию общины “Свидетелей Иеговы” в Самаре, ранее признанной экстремистской организацией.