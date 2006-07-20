Вторник, 4 апреля 2017

Коллегия Приволжского окружного военного суда (Самара) на выездной сессии в помещении Казанского гарнизонного военного суда вынесла приговор четырем фигурантам очередного татарского дела “Хизб ут-тахрир”. Об этом сообщает “Реальное время”.

25-летний Айрат Шакиров осужден к 18 годам строгого режима, 28-летние Райнур Ибатуллин и Наиль Юнусов – к 17 годам, 30-летний Арслан Салимзянов – к 16 годам строгого режима.

Как можно заключить из мартовской публикации “Бизнес online”, всем четверым были вменены часть 1 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации; срок от 15 лет до пожизненного) и часть 1 статьи 205.1 УК (финансирование терроризма; от 5 до 10 лет). Ибатуллину и Салимзянову вменили также часть 4 статьи 150 кодекса (вовлечение несовершеннолетнего в преступление по мотивам религиозной ненависти), предусматривающую от 5 до 8 лет колонии.

В публикации утверждалось, что все четверо фигурантов примкнули к “Хизб ут-тахрир” в начале 2012 года и после этого занялись вербовкой мусульман в казанских мечетях. Со ссылкой на некий источник в правоохранительных структурах газета писала, будто после агитации Шакирова в лагеря исламистов на Ближнем Востоке выехали не менее 35 человек. Именно этот фигурант дела был объявлен лидером ячейки “Хизб ут-тахрир”.

С мая 2014 по конец января 2015 года, говорилось в статье, на съемной квартире Шакирова и в казанском кафе “Каймак” прошло более 70 собраний ячейки. Как заявлялось, Шакиров требовал от своих сторонников активнее вербовать в группировку новых членов, а для более эффективной агитации призывал читать запрещенную в России литературу.

Утверждалось также, что он дал членам ячейки установку выявлять слежку и собирать данные о ведущих наблюдения оперативниках, в частности фиксировать номера их машин и описывать внешность. “Бизнес online” заключала, что эти сведения в дальнейшем предполагалось использовать для угроз силовикам и их семьям.

Наконец, заявлялось, что всех членов ячейки обязали ежемесячно сдавать на нужды организации от 200 до 1000 рублей. Как можно предположить, именно это и стало основанием для обвинения фигурантов дела в финансировании терроризма.

За основным фигурантом, говорилось в публикации, наблюдение велось еще с 2012 года, после покушения на муфтия Татарии Ильдуса Файзова и убийства его заместителя Валиуллы Якупова. Как отмечалось, Шакиров регулярно посещал мечеть “Аль-ихлас”, прихожанами которой, по утверждению силовиков, являлись сторонники “Хизб ут-тахрир”. В начале 2013-го мечеть была разгромлена; в сентябре того же года ее имам Рустем Сафин получил два года общего режима по обвинению в экстремизме.

Как передавал центр “Сова”, фигурантов дела задержали 19 мая 2015 года: Шакирова в городе Азнакаево, Ибатуллина – в Альметьевске, Юнусова и Салимзянова – в Казани. На другой день все четверо были арестованы. Инкриминированные фигурантам статьи УК позволяют заключить, что следствие вела ФСБ.

Слушания по существу дела продолжались с 13 марта нынешнего года. Признали ли фигуранты дела вменяемую вину, в СМИ не уточняется.