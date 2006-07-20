Вторник, 4 апреля 2017

Чрезвычайные происшествия, такие как теракты, не должны приводить к “закручиванию гаек”. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает Интерфакс.

По словам спикера, нужно проводить серьезный анализ произошедшего и уже потом принимать решения, которые предотвратят повторение трагедий. “Нельзя здесь метаться. Не должно быть суеты, не должно быть паники, закручивания гаек. Надо понять,что нужно сделать, чтобы предотвратить гибель людей, и для более эффективной работы различных служб”, – сказал Володин.

“Любая чрезвычайная ситуация, любой теракт, любая подобная ситуация требует внимательного анализа – почему произошло, можно ли было предотвратить, какие решения необходимо принимать для этого. И уже после такого анализа, который, как правило, проводится с участием экспертов, правоохранительных органов, спецслужб, предлагается решение о предупреждении таких ситуаций, – высказал Володин свою точку зрения о механизме реагирования на ЧП. – На уровне парламента у нас, безусловно, есть эксперты и специалисты в этой области – это депутаты, которые представляют комитет по безопасности и противодействию коррупции”.

В среду вице-премьер Аркадий Дворкович анонсировал принятие нового акта о безопасности в метро. По его словам, документ вскоре будет подписан председателем правительства Дмитрием Медведевым.

Между тем “Коммерсант” сообщил, что власти планируют провести в российских городах митинги против терроризма. Администрация президента потребовала от губернаторов мобилизовать на мероприятия бюджетников. Особое внимание будет уделяться тем местам, где 26 марта проходили антикоррупционные митинги.

В понедельник в вагоне петербургского метро произошел взрыв. Жертвами стали 14 человек, более 50 получили ранения. Во вторник СКР сообщил, что взрыв совершил террорист-смертник – 22-летний уроженец киргизского города Ош, гражданин России Акбарджон Джалилов. Он же, по информации следственного ведомства, заложил бомбу на станции “Площадь Восстания”. Однако она была обнаружена и обезврежена.