Вторник, 4 апреля 2017

После пресс-конференции дальнобойщиков в медиацентре “Новой газеты” в Хохловском переулке силовики задержали организатора Объединения перевозчиков Дагестана Рустама Малламагомедова. Об этом сообщает издание.

Двое оперативников в штатском ожидали окончания пресс-конференции, в которой принимал участие Малламагомедов и другие представители объединений дальнобойщиков. Силовики представились сотрудниками московского уголовного розыска. Они заявили, что Малламагомедов задержан и будет направлен в районный отдел полиции. Затем оперативники увезли задержанного в тонированной Lada Largus без номерных знаков.

Никаких оснований для задержания Малламагомедова силовики не предъявляли.

Днем в среду близ Воронежа полиция блокировала колонну дальнобойщиков, сообщает “ОВД-Инфо”. По словам одним из участников акции Павла Енякина, забастовка началась во вторник. Одиннадцать машин встали на обочину трассы, после чего всю ночь их гоняли из одного места в другое. Днем в среду им вновь удалось встать на обочину трассы. После этого подъехавшие полицейские стали влезать к ним в кабины и требовать проехать с ними.

Один из бастующих Михаил Есин сообщил, что машины ГИБДД отсекли от основной колонны четыре машины, в том числе его и Енякина. Четверых дальнобойщиков обвинили в краже аккумуляторов, пересадили в полицейские машины и повезли в отдел полиции После этого связь с Есиным прервалась.

Выступление Малламагомедова на пресс-конференции. Съемка “Новой газеты”:

С 27 марта в десятках регионах страны продолжается стачка грузоперевозчиков под лозунгом “Так жить нельзя!”. Наряду с упразднением системы “Платон” протестующие требуют отставки правительства и отмены репрессивных законов.

31 марта в Дагестане полицейские не позволили протестующим провести автопробег, заблокировав выезд на трассу Магас – Махачкала. Принять участие в акции намеревались не меньше 1000 человек. После того как съезды на трассу были перекрыты, дальнобойщики попытались выехать на шоссе по полевым дорогам, но силовики блокировали их и там. В ночь на 1 апреля неизвестные повредили протестующим четыре фуры.

В понедельник в регионах прошли задержания участников акций дальнобойщиков (

ВИДЕО). В Петербурге активиста Объединения перевозчиков России Дениса Яцук схватили, когда он подошел к силовикам, чтобы обсудить их действия. Яцука доставили в ОП по городу Пушкин. Что именно ему вменяется, неизвестно.

В Иркутске был задержан Сергей Хмелев. В Новосибирске задержали пятерых дальнобойщиков. Они припарковали свои машины у гипермаркета “Лента”. Надписей или плакатов на машинах не было. Тем не менее полицейские обвинили водителей в нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Задержанных доставили в ОП-8 (“Кировский”). Вскоре водителей отпустили без протоколов, обязав явиться в отдел на другой день.

В Ростове-на-Дону, сообщила блогер Елена Филиппова, машины бастующих водителей “окапывают, оцепляют”. На видео, помещенном в публикации, снято, как на обочине, между дорогой и автомобилями, ведутся земляные работы.