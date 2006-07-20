Вторник, 4 апреля 2017

Президиум Верховного суда Чечни, рассмотрев кассационную жалобу журналиста “Кавказского узла” Жалауди Гериева, осужденного к трем годам общего режима по сфабрикованному делу о хранении марихуаны, смягчил обвинение политзеку, однако срок оставил без изменений. Об этом сообщают коллеги журналиста.

Приговор 23-летнему Гериеву был вынесен по части 2 статьи 228 УК (незаконное хранение и перевозка наркотиков в крупном размере без цели сбыта). На слушаниях в среду судьи исключили из обвинения квалифицирующий признак “в крупном размере”, постановив таким образом считать журналиста осужденным по части 1 той же статьи.

При этом если по части 2 статьи 228 кодекса три года минимальный срок, то по части 1 – максимальный.

Кроме того, судьи исключили из дела Гериева ссылку на результаты доследственной проверки по заявлению политзека о его похищении и пытках силовиками. 26 декабря 2016 года, в ходе рассмотрения апелляционной жалобы журналиста, на слушаниях был зачитан отказ регионального главка СКР в возбуждении дела.

Слушания в среду проходили в отсутствие самого Гериева, который не был доставлен в суд.

Адвокат политзека Алауди Мусаев заявил, что будет обжаловать приговор своему подзащитному далее. Еще в декабре, до вынесения решения апелляционной инстанцией, защита политзека подготовила жалобу в ЕСПЧ.

Гериев был похищен 16 апреля 2016 года в своем ауле Майртуп Курчалоевского района, когда сел на маршрутку, отправлявшуюся в Грозный. Из чеченской столицы он намеревался вылететь в Москву на семинар “СМИ и Конституционный суд”, организованный Институтом права и публичной политики.

Когда журналист сел на переднее сиденье маршрутки, к нему подошли трое незнакомцев. Гериева ударили по голове, вытащили наружу и затолкали в черную “Ладу Приору”. У него отобрали два мобильника и рюкзак с паспортом, ноутбуком и другими вещами. Похищенного вывезли в лес близ аула Цоцин-Юрт в том же Курчалоевском районе.

Там незнакомцы начали расспрашивать Гериева о том, чем он занимается и не собирается ли он уехать в Сирию. Похищенный отвечал, что работает журналистом, а в Сирию ехать не намерен, поскольку осуждает любой терроризм.

Примерно через 30-40 минут в лес приехала другая машина. Вышедший из нее мужчина надел Гериеву на голову полиэтиленовый пакет и не снимал до тех пор, пока тот не начал задыхаться. При этом руки похищенного были скручены проволокой. Затем незнакомец уехал, забрав рюкзак журналиста.

После этого Гериева отвезли на кладбище на окраине аула Курчалой. Именно этот объект фигурирует в деле как место задержания журналиста.

Согласно материалам дела, утром 16 апреля Гериев взял с собой 167,07 грамма марихуаны в полиэтиленовом пакете и отправился на курчалоевское кладбище, чтобы там ее выкурить. Зачем журналисту понадобилось брать с собой такой большой объем психоделика, насколько известно, не пояснялось. У кладбища, утверждалось в деле, Гериева остановили силовики из райотдела полиции, которые в ходе досмотра и обнаружили марихуану.

При этом, отмечал адвокат Мусаев, из материалов дела следует, что Гериев не употреблял наркотики. Также юрист обращал внимание на отсутствие свидетелей вмененного журналисту преступления.

Родственники Гериева долго не хотели сообщать о его похищении и аресте, хотя сам журналист настаивал на огласке. Свое молчание они поясняли опасениями за его жизнь.

При этом первоначально некие “высокопоставленные чеченские полицейские” заверяли родных похищенного, что “недоразумение должно разрешиться”. Они призывали подождать две недели, обещая, что на Гериева оформят протокол по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и после отбытия административного ареста он выйдет на свободу.

Однако, когда по истечении двух недель журналист не освободился, родственники все равно продолжили молчать.

Приговор Гериеву вынес 5 сентября судья Шалинского горсуда Чечни Адам Хумигов. Прокурор Милена Байтаева в прениях запрашивала для подсудимого пять лет колонии и год ограничения свободы после отбытия срока.

Сам журналист на суде заявил о своей невиновности, пояснив, что признательные показания на следствии дал в результате пыток и угроз. Свое преследование он однозначно связал с профессиональной деятельностью. Представитель одной из чеченских НКО в комментарии “Кавказскому узлу” выразился еще определеннее, заявив, что марихуану журналисту подбросили именно из-за его сотрудничества с этим изданием.

Позже в сентябре политзека в СИЗО дважды посещали оперативники Курчалоевского отдела ФСБ. В нарушение закона адвокатов на “беседы” не пригласили – защита узнала о них лишь два месяца спустя.

Визитеры предлагали политзеку помощь в обмен на “сотрудничество”. От Гериева требовалось предоставлять информацию о редакционной политике “Кавказского узла”, а по возможности – и влиять на нее. Также силовиков интересовали связи журналиста с иностранными СМИ и его поездки за границу.

“Я ответил сотрудникам, что являюсь не более чем журналистом, всегда писал и буду писать правду, а “Кавказский узел” никогда не работал в чьих-либо интересах, – рассказывал позже Гериев. – Сотрудники ушли, поняв, что более ничего я сообщить им не могу”.

Рассмотрение апелляции Гериева в Верховном суде Чечни, начавшееся 15 ноября, продолжалось почти полтора месяца и заняло около десятка заседаний. Политзек и его защитники – Мусаев, Джабраил Абубакаров и Надежда Ермолаева – неоднократно заявляли отводы как членам судейской коллегии, так и прокурору Олегу Амирову, однако эти отводы неизменно отклонялись.

27 декабря в прениях сторон Мусаев, перечислив процессуальные нарушения, допущенные следствием и прокуратурой, назвал действия силовиков и правоохранителей правовым хамством.

В тот же день Гериев выступил с последним словом. “Любое ваше решение, если оно не будет сопряжено с моей реабилитацией и полным оправданием, будет незаконным, – предупредил он судей. – Вы должны своим решением ответить на вопрос, есть ли беспристрастный суд в Чеченской Республике, работают ли здесь законы”.

Однако 28 декабря коллегия в составе Дмитрия Горбовцова (судья-докладчик), Бувади Шовхалова и Тимура Эмиева оставила приговор без изменений.

После оглашения апелляционного определения Гериев громко крикнул судьям: “Вы ответили на вопрос, есть ли у вас закон, – нету!”