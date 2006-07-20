Вторник, 4 апреля 2017

В Петербурге СКР при содействии полиции, ФСБ и Росгвардии задержал шестерых выходцев из Средней Азии по делу о содействии терроризму. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По части 1 статьи 205.1 УК задержанным грозит от 5 до 10 лет колонии. Как утверждают в СКР, с ноября 2015 года подозреваемые занимались вербовкой граждан, преимущественно выходцев из Средней Азии, в “Исламское государство”, “Джабхат ан-нусру” и другие вооруженные структуры.

После 17 часов пресс-служба СКР сообщила о задержании в Петербурге седьмого подозреваемого по делу о содействии терроризму.

В понедельник в вагоне петербургского метро произошел взрыв. Жертвами стали 14 человек, более 50 получили ранения. Во вторник СКР сообщил, что взрыв совершил террорист-смертник – 22-летний уроженец киргизского города Ош, гражданин России Акбарджон Джалилов. Он же, по информации следственного ведомства, заложил бомбу на станции “Площадь Восстания”. Однако она была обнаружена и обезврежена.

15 ноября 2016 года в Петербурге силовики задержали в аэропорту Пулково гражданина Таджикистана Умара Мирзоева, объявленного в родной стране в розыск как вербовщика ИГ. Мирзоева обвиняли в подготовке серии взрывов в нескольких местах в Таджикистане.

14 ноября 2016 года стало известно о задержании в Петербурге группы мигрантов из Средней Азии. По утверждению силовиков, они собирались поехать воевать в Сирию на стороне ИГ.

Двумя днями раньше ФСБ сообщила о задержании в Петербурге членов диверсионной группы ИГ. Одновременно с этим задержания прошли и в Москве. Как заявляла спецслужба, члены группы планировали теракты в Москве и Петербурге.

12 апреля 2016-го во Всеволожске Ленинградской области ФСБ задержала 28-летнего уроженца Дагестана Рагима Магомедкасумова. Спецслужба утверждала, что он был “спящим” диверсантом ИГ, направленным в Россию до особого распоряжения после прохождения подготовки в Сирии. 16 ноября 2016 года Московский окружной военный суд приговорил Магомедкасумова к 11 годам строгого режима.