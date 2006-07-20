Вторник, 4 апреля 2017

сообщает Интерфакс со ссылкой на неназванный источник, близкий к российскому МИДу.

“Вся ситуация не что иное, как провокация, – заявил собеседник агентства. – С этим необходимо разобраться. Драфт (проект. – Ред.) предложенной тремя странами резолюции в нынешнем виде неприемлем”.

Как сообщает Би-Би-Си, в предложенном западными странами проекте резолюции ответственность за трагедию возлагается на режим диктатора Башара Асада. Документ требует от Дамаска обеспечить возможности для международного расследования и предоставить инспекторам доступ ко всей необходимой информации о действия авиации.

Позже в среду состоится экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное химатаке в Сирии. Как передает Reuters, заседание созвано по инициативе Франции.

Политики западных стран возлагают ответственность за атаку на режим Асада. В частности, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Фредерика Могерини заявила: “Разумеется, основная ответственность лежит на режиме, так как он должен защищать свой народ, а не атаковать его”.

“Это варварский режим, из-за действий которого мы не можем представить себе возможность сохранения его власти над народом Сирии после окончания этого конфликта”, – заметил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осудила применение химического оружия “при любых обстоятельствах” и заявила, что Асад должен уйти в отставку. “Я абсолютно убеждена, что для Асада нет будущего в стабильной Сирии… Мы не можем позволить этим страданиям продолжаться”, – подчеркнула премьер.

Глава германского МИДа Зигмар Габриэль заявил, что, если в химической атаке действительно виновен Дамаск, “это станет еще одной причиной не сотрудничать с режимом Асада в борьбе против терроризма”.

Президент Франции Франсуа Олланд обвинил Асада в “кровавой расправе” над людьми. “Те, кто поддерживают этот режим, снова должны задуматься о чудовищности своей политической, стратегической и моральной ответственности”, – подчеркнул он.

В подобном ключе высказались и в Вашингтоне. “Ясно, что Башар Асад действует именно так – с жестоким, нескрываемым варварством, – заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. – Те, кто защищает и поддерживает его, включая Россию и Иран, не должны иметь никаких иллюзий относительно Асада или его намерений”.

Между тем официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков в среду заявил в связи с налетами на Хан-Шейхун, что авиация Асада разбомбила склад исламистов, где хранились боеприпасы с отравляющими веществами. Информацию об ударе по больнице “Рахма” Конашенков не прокомментировал.

Химическая атака на Хан-Шейхун была совершена рано утром во вторник. На город сбросили бомбы с ядовитыми газами, предположительно зарином и хлором. Первоначально сообщалось о 58 погибших; к среде, как передает Сирийского центра мониторинга прав человека, число жертв возросло как минимум до 72. Среди погибших 20 детей и 17 женщин. Количество, по разным источникам, составило от более чем 160 до 300 человек.

Позже во вторник была разбомблена больница “Рахма”, где находились в частности некоторые из пострадавших от утреннего налета. Сирийская сеть за права человека (SNHR) отмечала, что удар по больнице нанесла предположительно российская авиация.