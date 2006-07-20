Вторник, 4 апреля 2017

Первый зампред думской фракции “Единой России” Адальби Шхагошев подготовил законопроект, ужесточающий статью 205.1 УК (содействие терроризму). Об этом сообщает Интерфакс.

Сейчас минимальный срок по части 1 статьи 205.1 кодекса (склонение к терроризму, его финансирование, а также вербовка террористов) составляет 5 лет колонии, максимальный – 10 лет. Законопроект предлагает увеличить сроки по этому обвинению, установив нижний предел равным 6 годам заключения, а верхний – 12 годам. Таким образом, состав часть 1 статьи 205.1 переходит из категории тяжких преступлений в категорию особо тяжких.

Другая поправка Шхагошева расширяет перечень преступлений, за организацию которых предусмотрена ответственность по части 4 статьи 205.1 УК. В действующей редакции кодекса такое обвинение может быть инкриминировано за организацию теракта, финансирования терроризма, обучения терроризму, захвата заложников с причинением тяжких последствий, а также угона самолета, если угон сопряжен с терроризмом.

Единорос предлагает вменять часть 4 статьи 205.1 также за организацию преступлений, предусмотренных статьями 205.4 (организация деятельности террористического сообщества или участие в нем), 205.5 (организация деятельности террористической организации или участие в ней) и 361 УК (акт международного терроризма).

Между тем части 1 статей 205.4 и 205.5 кодекса уже предусматривают ответственность для организаторов и санкции их, так же как и санкция части 4 статьи 205.1, составляют от 15 до 20 лет колонии или пожизненный срок.

Законопроект был подготовлен еще до теракта в петербургском метро. В конце марта Шхагошев направил его на отзыв в Верховный суд и в правительство.

Антитеррористическое законодательство за последние годы ужесточалось уже несколько раз. Последние масштабные поправки были внесены в УК “законами Яровой”, вступившими в силу в июле 2016 года.