В Госдуме предлагают ужесточить наказание за вербовку террористов
Первый зампред думской фракции “Единой России” Адальби Шхагошев подготовил законопроект, ужесточающий статью 205.1 УК (содействие терроризму). Об этом сообщает Интерфакс.
Сейчас минимальный срок по части 1 статьи 205.1 кодекса (склонение к терроризму, его финансирование, а также вербовка террористов) составляет 5 лет колонии, максимальный – 10 лет. Законопроект предлагает увеличить сроки по этому обвинению, установив нижний предел равным 6 годам заключения, а верхний – 12 годам. Таким образом, состав часть 1 статьи 205.1 переходит из категории тяжких преступлений в категорию особо тяжких.
Другая поправка Шхагошева расширяет перечень преступлений, за организацию которых предусмотрена ответственность по части 4 статьи 205.1 УК. В действующей редакции кодекса такое обвинение может быть инкриминировано за организацию теракта, финансирования терроризма, обучения терроризму, захвата заложников с причинением тяжких последствий, а также угона самолета, если угон сопряжен с терроризмом.
Единорос предлагает вменять часть 4 статьи 205.1 также за организацию преступлений, предусмотренных статьями 205.4 (организация деятельности террористического сообщества или участие в нем), 205.5 (организация деятельности террористической организации или участие в ней) и 361 УК (акт международного терроризма).
Между тем части 1 статей 205.4 и 205.5 кодекса уже предусматривают ответственность для организаторов и санкции их, так же как и санкция части 4 статьи 205.1, составляют от 15 до 20 лет колонии или пожизненный срок.
Законопроект был подготовлен еще до теракта в петербургском метро. В конце марта Шхагошев направил его на отзыв в Верховный суд и в правительство.
Антитеррористическое законодательство за последние годы ужесточалось уже несколько раз. Последние масштабные поправки были внесены в УК “законами Яровой”, вступившими в силу в июле 2016 года.