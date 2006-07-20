Трамп исключил своего главного советника Бэннона из Совета национальной безопасности
Президент США Дональд Трамп исключил своего главного советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона из Совета национальной безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом Доме.
Свое решение Трамп принял по рекомендации самого Совета. Как пояснил собеседник агентства, после отставки советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна СНБ в Бэнноне не нуждался.
Решение Трампа называют аппаратной победой преемника Флинна – генерал-лейтенанта Герберта Рэймонда Макмастера. С самого начала своей работы в должности советника по национальной безопасности Макмастер выступал против сотрудничества с Бэнноном.
Между тем The Washington Post – также со ссылкой на федеральных чиновников – передает, что вывод Бэннона из состава СНБ “ни в коем случае не есть понижение в должности”. Советник Трампа, пояснили источники издания, все равно редко посещал заседания Совета.
Между тем еще один собеседник The Washington Post привел информацию, схожую с той, которую сообщило Reuters. По словам чиновника, Бэннон был назначен в СНБ, чтобы контролировать деятельность Флинна.
Во время президентской кампании Трампа Бэннон возглавлял его предвыборный штаб.
В конце января, через несколько дней после инаугурации нового президента, Бэннон назвал американские СМИ, критикующие Трампа, “оппозиционной партией” и порекомендовал им “заткнуться и хоть немного послушать”. “Они не понимают эту страну. И они до сих пор не поняли, почему Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов”, – заметил чиновник.
Флинн покинул пост советника Трампа 13 февраля, после того как стало известно, что он дезинформировал вице-президента Майка Пенса относительно деталей своих бесед с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ выяснили, что в беседах, состоявшихся в декабре 2016 года, еще до инаугурации Трампа и Пенса, обсуждались вопросы американских санкций против России. Флинн, не будучи на тот момент официальным лицом, не имел права затрагивать эту тему в разговоре с российским послом.
11 марта появилась информация, что Флинн вел оплачиваемую лоббистскую деятельность в пользу Турции. 17-го числа выяснилось, что он также получал деньги от российских компаний. За публичные выступления и лоббистские услуги “Лаборатория Касперского”, авиаперевозчик “Волга-Днепр” и телеканал RT выплатили ему почти 70 тысяч долларов.
На прошлой неделе, 30 марта, сообщалось, что Флинн заявил ФБР, а также представителям комитетов по разведке Сената и Палаты представителей, что готов дать показания о роли России в предвыборной кампании своего бывшего шефа в обмен на иммунитет от преследования.