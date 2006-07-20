Вторник, 4 апреля 2017

Президент США Дональд Трамп исключил своего главного советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона из Совета национальной безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом Доме.

Свое решение Трамп принял по рекомендации самого Совета. Как пояснил собеседник агентства, после отставки советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна СНБ в Бэнноне не нуждался.

Решение Трампа называют аппаратной победой преемника Флинна – генерал-лейтенанта Герберта Рэймонда Макмастера. С самого начала своей работы в должности советника по национальной безопасности Макмастер выступал против сотрудничества с Бэнноном.

Между тем The Washington Post – также со ссылкой на федеральных чиновников – передает, что вывод Бэннона из состава СНБ “ни в коем случае не есть понижение в должности”. Советник Трампа, пояснили источники издания, все равно редко посещал заседания Совета.

Между тем еще один собеседник The Washington Post привел информацию, схожую с той, которую сообщило Reuters. По словам чиновника, Бэннон был назначен в СНБ, чтобы контролировать деятельность Флинна.

Во время президентской кампании Трампа Бэннон возглавлял его предвыборный штаб.

В конце января, через несколько дней после инаугурации нового президента, Бэннон назвал американские СМИ, критикующие Трампа, “оппозиционной партией” и порекомендовал им “заткнуться и хоть немного послушать”. “Они не понимают эту страну. И они до сих пор не поняли, почему Дональд Трамп стал президентом Соединенных Штатов”, – заметил чиновник.

Флинн покинул пост советника Трампа 13 февраля, после того как стало известно, что он дезинформировал вице-президента Майка Пенса относительно деталей своих бесед с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ выяснили, что в беседах, состоявшихся в декабре 2016 года, еще до инаугурации Трампа и Пенса, обсуждались вопросы американских санкций против России. Флинн, не будучи на тот момент официальным лицом, не имел права затрагивать эту тему в разговоре с российским послом.

11 марта появилась информация, что Флинн вел оплачиваемую лоббистскую деятельность в пользу Турции. 17-го числа выяснилось, что он также получал деньги от российских компаний. За публичные выступления и лоббистские услуги “Лаборатория Касперского”, авиаперевозчик “Волга-Днепр” и телеканал RT выплатили ему почти 70 тысяч долларов.

На прошлой неделе, 30 марта, сообщалось, что Флинн заявил ФБР, а также представителям комитетов по разведке Сената и Палаты представителей, что готов дать показания о роли России в предвыборной кампании своего бывшего шефа в обмен на иммунитет от преследования.