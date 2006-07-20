Вторник, 4 апреля 2017

У посольства Нидерландов днем в среду оперативники ЦПЭ задержали активистов, проводивших одиночные пикеты в поддержку суда над Владимиром Путиным в Гаагском трибунале. Об этом сообщает комитет “Нация и свобода”. Как говорится в публикации, акцию провели “соратники московской лиги комитета”.

Протестующие держали плакаты “Путин должен отвечать за убийства славян в Украине”, “Путин будет осужден!”, “Русский народ поддерживает осуждение Путина Международным трибуналом”, “Единая Россия” – преступное сообщество”.

В задержаниях пикетчиков участвовали около 20 силовиков. Как передает ОВД-Инфо, в ОП “Пресня” доставили шестерых активистов. Известны имена четверых – это Георгий Шишков, Константин Днепров, Владимир Бурмистров и Анатолий Тюркин. У фотографа, который документировал акцию, оперативники стерли сделанные снимки.

В отделе пикетчики отказались подписывать какие бы то ни было бумаги. Через пять часов после задержания их освободили – по данным ОВД-Инфо, без оформления протоколов.

В публикации “Нации и свободы” говорится: “Напомним, что в настоящее время в Международном уголовном суде в Гааге рассматривается дело против Путина, который обвиняется в военных преступлениях, включая развязывание войны на территории Украины, в ходе которой погибло более 10 тысяч славян, несколько десятков тысяч получили ранения, более 2 миллионов стали беженцами. Как было анонсировано в СМИ, приговор по данному делу ожидается в конце апреля”.

Эта информация, однако, ошибочна. Вероятно, активисты имеют в виду разбирательство по иску Украины в другой судебной инстанции – в Международном суде ООН, который также работает в Гааге. При этом к началу мая ожидается решение не по существу иска, а лишь об обеспечительных мерах на время процесса. На принятии этих мер настаивает Украина.

В то же время Гаагский трибунал в ноябре прошлого года признал достаточными представленные Киевом доказательства военных преступлений России на Восточной Украине. Ранее в том же месяце прокурор этого суда Фату Бенсуда заявила, что оккупация Крыма равнозначна войне Украины и России. На другой день после этого заявления Москва объявила о выходе из соглашения о Гаагском трибунале.

Кроме того, в январе 2016-го этот суд уполномочил Бенсуду расследовать преступления в Южной Осетии в 2008 году. Россия объявила, что участвовать в расследовании не будет.

Между тем в марте 2016 года лидер “Нации и свободы” Владимир Басманов (Поткин) обратился к Бенсуде и ее заместителю Джеймсу Стюарту с требованием инициировать преследование Путина за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории России, Украины, Сирии и Великобритании. Также националист обвинил Путина в организации преследований и убийств оппозиционеров, правозащитников и журналистов и в построении диктатуры, основывающейся на репрессиях, пытках и похищениях.

В сентябре прошлого года лидер московской лиги “Нации и свободы” Владимир Ратников (Комарницкий) получил год условно по делу об экстремизме.