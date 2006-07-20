Вторник, 4 апреля 2017

Госдума отклонила предложенный депутатами от КПРФ проект протокольного поручения о проведении парламентского расследования в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева по фактам, изложенным в фильме Фонда борьбы с коррупцией “Он вам не Димон”. Об этом сообщает Интерфакс.

Как уточняет “Медуза”, голосование фактически было провалено – в нем приняли участие лишь 45 депутатов, то есть ровно 10 процентов состава нижней палаты. При этом в поддержку расследования выступили 43 члена Госдумы, против – двое.

О намерении КПРФ инициировать расследование фактов о Медведеве стало известно 24 марта. Проект поручения внесли депутаты Николай Коломейцев, Денис Парфенов, Сергей Решульский и Юрий Синельщиков. Согласно документу комитет по безопасности и противодействию коррупции должен был запросить в правоохранительных и регистрирующих органах необходимую информацию, “чтобы уяснить степень достоверности примеров, озвученных Алексеем Навальным”, основателем ФБК. Также комитету предполагалось поручить решение вопроса о привлечении фигурантов расследования к ответственности.

Между тем председатель этого комитета единорос Василий Пискарев, бывший первый замглавы СКР, заявил, что ему “приходилось много раз иметь дело с материалами, которые поступали от так называемого ФБК”. “Могу уверенно сказать, что ни одно его так называемое расследование, в том числе и последнее, о котором идет речь, ничего не имело и не имеет общего с истиной”, – заверил Пискарев.

Между тем “Коммерсант” еще до голосования писал, что, если Госдума откажется проводить расследование, не исключено, что 19 апреля, во время выступления Медведева перед депутатами, КПРФ устроит некий “демарш”.

Расследование “Он вам не Димон” было опубликовано 2 марта. Как выяснил ФБК, помимо усадьбы Миловка в Ивановской области, о которой стало известно еще в прошлом году, чиновнику принадлежат усадьбы на Рублевке и в Сочи, большое имение в Курской области, виноградники под Анапой, два участка у моря в Краснодарском крае, особняк в Петербурге. Кроме того, сообщалось, что премьер связан с офшором, владеющим двумя яхтами. Вся эта собственность, отмечал ФБК, “была приобретена на взятки олигархов и кредиты госбанков”.

Поскольку выводы расследования были проигнорированы властями, Навальный призвал своих сторонников к акциям протеста. 26 марта на эти акции вышли десятки тысяч человек в десятках же городов России. В Москве число участников несогласованной акции составило около 20 тысяч. 1030 демонстрантов были задержаны (

ВИДЕО), из них примерно 65 человек отправили под административный арест. В регионах активисты тоже подверглись преследованиям; в Ставрополе организатор антикоррупционного пикета Иван Танский был избит. В Москве и Волгограде возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве, а также нападениях и покушении на полицейского.

Во вторник, более чем через месяц после появления фильма, Медведев впервые прокомментировал выводы ФБК. Он назвал расследование “чушью”, заметив, что подобные фильмы “снимают за большие деньги” неких “спонсоров” с целью “вытащить людей на улицы”. Чиновник объявил это “бесчестной позицией” и способом “достичь собственных шкурных целей”.