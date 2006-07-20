Понедельник, 3 апреля 2017

Российская ассоциация электронных коммуникаций обратилась к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с критикой предложений министра культуры Владимира Мединского блокировать во внесудебном порядке сайты с пиратскими копиями российских фильмов, сообщают “Ведомости”. Поправки могут быть внесены ко второму чтению законопроекта о блокировке зеркал запрещенных сайтов.

“Внесудебный порядок опасен тем, что решение принимается административным органом, который в отличие от суда не является независимым. Также в процессе не участвует владелец сайта: он не может реализовать свое конституционное право на защиту”, – говорится в письме РАЭК.

Если поправки Минкультуры будут поддержаны, то другие участники рынка, ссылаясь на конституционный принцип равенства всех перед законом, тоже могут требовать введения внесудебных процедур для защиты своих прав, отмечают авторы письма. Кроме того, инициатива Мединского создает опасный прецедент, поскольку внесудебный порядок предлагается применить к экономическим спорам, а не для защиты прав и свобод человека или обеспечения безопасности.

В РАЭК входят более 100 интернет-компаний, таких как Mail.ru Group, Google, eBay, Ozon, Rambler & Co, РБК, Microsoft и другие.

30 марта “Коммерсант” сообщал, что по инициативе Мединского Минкульт готовит поправки об ускоренной блокировке сайтов с незаконными копиями российских фильмов. Предлагается наделить ведомство правом обращаться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к ресурсу по заявке правообладателя. Это, считают в министерстве, позволит сократить срок блокировки до двух дней. В течение 10 дней сайт может оспорить решение Роскомнадзора. Собеседник издания в Минкульте отметил, что инициатива касается исключительно российских фильмов: государство пытается таким образом защитить свои инвестиции.

В феврале прошлого года глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомство готовит законопроект о блокировке зеркал. “Принципиально важно блокировать не только основной ресурс, но и его зеркала. Но у нас в законодательстве понятия “зеркало” не существует. Дело в том, что зачастую, создавая зеркало, владелец ресурса меняет его лицевую страницу, то есть не получается точная копия”, – отметил Жаров.

17 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке зеркал сайтов, запрещенных за нелегальное распространение аудиовизуальных произведений. Документ вводит понятие “производный сайт в сети интернет”, то есть зеркала, а также определяет порядок ограничения доступа к таким сайтам на основании обращений правообладателей в Московский городской суд и последующих судебных приказов. Поисковые системы будут обязаны удалять из поисковой выдачи ссылки на зеркала, доступ к которым ограничен.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин подчеркивал, что законопроект направлен на защиту авторских прав в интернете. “Пираты довольно оперативно создавали “зеркала” тех сайтов, которые были заблокированы, и ставили на них переадресацию”, – отмечал Левин. В итоге сохранялась возможность скачивать пиратский контент.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что его ведомство поддерживает законопроект.

Во время дискуссии вице-спикер Ирина Яровая выразила недоумение, почему министерство не предлагает “аналогичный подход в отношении блокировки зеркальных сайтов по запрещенному контенту”. “Потому что самая большая проблема заключается в том, что после принятия справедливого решения Роскомнадзором через минуту создается аналог”, – констатировала Яровая.

“Мы, я думаю, рассмотрим это в рамках другого законопроекта или ко второму чтению посмотрим, можно ли будет расширить данную норму”, – пообещал Волин.