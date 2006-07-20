Понедельник, 3 апреля 2017

Владимир Путин подписал закон, разрешающий попавшим под западные санкции россиянам не платить налоги. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки вносятся в главу 23 части 2 Налогового кодекса. Согласно новым изменениям физическое лицо не признается налоговым резидентом России “вне зависимости от срока пребывания в стране при наличии такого резидентства в иностранном государстве”, если на него в отчетный период распространялись санкции другой страны.

Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. Перечень конкретных санкций, в отношении которых будет действовать новая норма, утвердит правительство. Для освобождения от налогов физлицу нужно будет отправить соответствующее заявление в налоговый орган, приложив к нему копию документа о налоговом резиденстве в иностранном государстве.

Нерезиденты платят налог на полученный в России доход по повышенной ставке – 30 процентов вместо 13. Однако они полностью освобождаются от налогов, полученных за границей. Кроме того, нерезиденты не обязаны сообщать в ФНС о принадлежащих им офшорных трастах и других иностранных компаниях. Полученные российскими ведомствами данные могли бы быть потом переданы за рубеж по программе автоматического обмена налоговой информацией, которая заработает с 2018 года.

Поправки внес в нижнюю палату глава думского комитета по бюджету и налогам единорос Андрей Макаров. В Минфине заявили, что не имеют отношения к депутатской инициативе, но не возражают против нее.

22 марта закон приняла Госдума. Отклонить поправки в Налоговый кодекс требовали фракции ЛДПР, КПРФ и “Справедливой России”.

В общей сложности в санкционных списках ЕС и США числятся 211 человек. Однако большинство из них – госчиновники и военные, которые по закону не могут владеть зарубежными банковскими счетами, ценными бумагами или компаниями. По данным “Медузы”, из всех попавших под санкции россиян закон может быть выгоден прежде всего миллиардеру Геннадию Тимченко. Он много лет был налоговым резидентом Швейцарии, однако с 2014 года вынужден жить в России из-за санкций.

Персональные санкции были введены Евросоюзом 17 марта 2014 года, на другой день после “референдума” об аннексии Крыма Россией. Аналогичные меры были приняты и в США. После начала российской агрессии на востоке Украины санкционные списки неоднократно расширялись. Санкции продлеваются каждые полгода. Фигурантам запрещен въезд в государства Евросоюза, а их активы в этих странах заморожены.

В санкционные списки ЕС и США входят и люди из ближайшего окружения Владимира Путина, в частности Тимченко и братья Аркадий и Борис Ротенберг. Власти западных стран неоднократно уличали их в попытках обхода санкций.