Понедельник, 3 апреля 2017

Холдинг Rambler&Co начал перевод основных функций “Живого журнала” в российскую юрисдикцию, сообщает “Коммерсант”. На первом этапе под управление российской “СУП Медиа” от американской LiveJournal, Inc. перейдет администрирование сервиса, а в будущем и платежи будут обслуживаться в России.

Решение основано на стратегии концентрации активов на территории России, а также “желании стать ближе к пользователям, большую часть которых составляют жители РФ и Европы”, объясняют в компании. По подсчетам, это позволит в десять раз снизить издержки на обслуживание трафика. “СУП Медиа” также планирует увеличить рекламный трафик и продавать платные пакеты услуг.

Во вторник администрация ЖЖ ввела новое пользовательское соглашение. Чтобы продолжить пользоваться сервисом, блогеры должны его принять. В соглашении появился запрет на размещение политической агитации в блогах. В пункте 9.2.7 говорится, что нельзя “размещать рекламу и/или политическую агитацию, если иное специально не установлено отдельным соглашением между пользователем и администрацией”.

По новому соглашению пользователи не могут регистрироваться от имени другого лица и “вводить пользователей в заблуждение относительно своей личности, или своих отношений с другими лицами”. Ответственность за комментарии несут и автор комментария, и автор дневника, в котором он был размещен. Также документ запрещает регистрироваться лицам младше 14 лет и предупреждает, что блоги с аудиторией больше трех тысяч пользователей в сутки подпадают под требования “закона о блогерах”.

В декабре серверы ЖЖ были перенесены в Россию. “В России успели пересажать не меньше тысячи человек за посты, реплики, лайки, шеры, ретвиты и кросспосты в социальных сетях. Но ни одно из обвинительных заключений не основывалось на пользовательских данных, полученных силовиками от администрации сервиса LiveJournal Inc в штате Калифорния, – написал известный блогер Антон Носик. – Поскольку ЖЖ теперь физически хостится на территории России, вся конфиденциальная информация пользователей сервиса доступна отечественным спецслужбам в режиме реального времени, в соответствии с требованиями СОРМ-2 и СОРМ-3 к российским площадкам”.

1 февраля 2014 года, в день вступления в силу “закона Лугового”, Генеральная прокуратура потребовала от администрации “Живого журнала” заблокировать блог “Дневник славянина” по адресу russ-wolf.livejournal.com. В сервисе пояснили, что в ведомстве нашли на странице призывы к экстремизму. В своем запросе Генпрокуратура потребовала закрыть доступ ко всей странице, а не к какой-то из отдельных записей.

То, что у некоторых пользователей интернета был недоступен весь сервис, в администрации ЖЖ объяснили техническими причинами. Многие операторы получили предписание прокуратуры о блокировке блога раньше, чем сотрудники сервиса. Как говорится в релизе, у некоторых из операторов нет оборудования DPI, поэтому они могут блокировать только весь сайт, а не отдельные страницы.