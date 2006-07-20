Понедельник, 3 апреля 2017

Набережночелнинский горсуд Татарии начал рассмотрение иска о признании местного отделения Всетатарского общественного центра экстремистской организацией и его запрете. Об этом сообщают “Idel.Реалии”.

Иск был подан 13 марта прокуратурой Набережных Челнов; в суде его поддерживает помощник городского прокурора Ильнар Гарипов. Ответчиками выступают отделение ВТОЦ и его председатель Рифат Бадертдинов; третьим лицом – региональный главк Минюста. Ведет процесс судья Эдуард Додин.

На слушаниях Гарипов заявил, что ранее, когда председателем отделения был Рафис Кашапов, прокуратура неоднократно направляла городской структуре ВТОЦ предостережения о недопустимости экстремистской деятельности. “И несмотря на это, ими (членами отделения. – Ред.) продолжались совершаться экстремистские правонарушения, – подчеркнул чиновник. – Его представители способствуют радикализации населения республики, активно призывают к независимости Татарстана от России”.

Между тем Бадертдинов заметил, что прокуратура, “как герои Гоголя, пытается оживить и посадить мертвые души”. Городское отделение ВТОЦ, указал общественник, уже было ликвидировано этим же судом в сентябре 2004 года. Тогда суд принял решение по иску татарского управления Минюста. Чиновники обвинили отделение в нарушении закона об общественных объединениях, заявив в частности, что оно не прошло перерегистрацию и несколько лет не отчитывалось о своей деятельности.

Таким образом, заключил Бадертдинов, с 2004 по 2015 год, до осуждения Кашапова по делу об экстремизме и сепаратизме, отделение ВТОЦ официально не существовало, хотя и проводило собрания и различные акции.

Лишь в ноябре 2016-го Бадертдинов с 10 сторонниками решили вновь зарегистрировать отделение. Тогда он и был избран председателем. До этого же времени, заметил общественник, собрания он посещал нерегулярно.

После этого помощник прокурора Гарипов попросил отложить слушания, чтобы “проверить или опровергнуть доводы, изложенные во время судебного заседания”. Додин ходатайство удовлетворил.

Следующие слушания по иску назначены на 12 апреля.

15 сентября 2015 года судья Набережночелнинского горсуда Дан Шакуров приговорил Кашапова к трем годам общего режима по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет) за четыре публикации на личной ВК-странице. 13 ноября того же года судья Верховного суда Татарии Роман Давыдов подтвердил срок, назначенный активисту.

Кашапов содержался в ИК-19 Коми в поселке Бельгоп, пригороде Ухты. После ряда взысканий, наложенных по надуманным поводам, политзека отправили в ЕПКТ (единое помещение камерного типа – внутреннюю тюрьму) ИК-31 в городе Микунь. 6 февраля 2017-го Кашапов был госпитализирован оттуда во фсиновскую больницу № 18 в Ухте с язвой желудка. По состоянию на середину марта активист оставался в больнице.

В январе стало известно, что Кашапов подал в Конституционный суд жалобу на “сепаратистскую” статью 280.1 УК.

Другие члены ВТОЦ также сталкивались с различными притеснениями. Так, 21 октября 2015 года в Елабуге силовики незаконно сорвали встречу активистов центра с писателем Айдаром Халимом, приехавшим представить свою новую книгу. Участники встречи, за исключением самого Халима и других людей старшего возраста, были задержаны. Позже в тот же день, однако, всех освободили без оформления протоколов.

В середине января президиум ВТОЦ направил депутатам разных уровней обращение о необходимости сделать татарский единственным государственным языком региона.