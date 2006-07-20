Понедельник, 3 апреля 2017

Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал “чушью” расследование Фонда борьбы с коррупцией “Он вам не Димон”. Об этом он заявил в беседе с рабочими предприятия “Тамбовский бекон”, сообщает Интерфакс.

“Делается все по принципу “компота”: берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его, – сказал Медведев. – А если за это хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный. И все бы ничего, если бы за этим не стояла вполне определенная история, история, заключающаяся в том, чтобы постараться вытащить людей на улицы и добиться своих политических целей, а политические цели совершенно очевидны”.

По словам Медведева, “молодежь вытаскивают” на акции через социальные сети. “Молодежь выходит под определенными лозунгами, причем выходит, к сожалению, с нарушением закона, то есть, по сути, их подставляют под правоохранительную машину, а они из-за этого потом страдают. Это бесчестная позиция, это просто способ достичь собственных шкурных целей”, – отметил премьер.

“Эти все сюжеты, которые снимают, – кстати, снимают за большие деньги, и причем деньги эти собирают, конечно, не у народа, а там есть спонсоры, частные, которые все за этим стоят, – они направлены именно на достижение вполне конкретного политического результата”, – заявил Медведев.

Как и президент Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков, Медведев ни разу не произнес имя основателя ФБК Алексея Навального. “Даже тот персонаж, видимо, о котором вы говорите, он открыто говорит: “все плохие, изберите меня президентом”. Без всякого стеснения. И для этого тащит на улицы людей, причем очень часто несовершеннолетних, что, на мой взгляд, вообще практически преступление, делает их заложниками собственной политической программы. Причем персонаж, как известно, судимый, и в этом плане никаких иллюзий быть не должно”, – сказал премьер.

1 апреля Песков заявил, что авторы “популистских” обвинений высших российских чиновников в коррупции просто не владеют необходимой информацией. “Каждый год мы подаем наши декларации о доходах и расходах в специальные органы, которые дважды проверяют эти декларации. Наши доходы очень, очень прозрачны для тех органов, которые отвечают за борьбу с коррупцией в нашей стране, – ответил Песков на вопрос ведущего американского телеканалу ABC News о фильме-расследовании ФБК. – Вот почему, скажем, популистские обвинения, которые мы иногда видим в прессе, которые мы слышим от различных активистов, не соответствуют действительности, потому что эти активисты просто не знают о той информации, которая есть в распоряжении специальных служб”.

Вместе с тем Песков признал проблемой коррупцию в России. “Общество абсолютно нетерпимо к ней. Вот почему неделю назад мы видели протесты в разных городах нашей страны. В некоторых городах они прошли в соответствии с законом. В некоторых, как в Москве, они были незаконными, так как мэрию не уведомили, как это предписывает закон, – сказал Песков. – Конечно, это стало причиной арестов среди людей, участвовавших в этих незаконных действиях. Это обычная практика для любой страны и мы видим множество акций и множество арестов, так сказать, ответных действий со стороны полиции во многих столицах мира”.

Антикоррупционные акции прошли 26 марта в десятках городов России. В Москве на несогласованное мероприятие вышли около 20 тысяч человек, из которых 1030 были задержаны (

ВИДЕО). Это беспрецедентное для столицы число задержаний на одном протестном мероприятии начиная с 1993 года. Более 60 задержанных отправили под административный арест.