Вторник, 4 апреля 2017

На краю пустыни Гоби ученые-археологи нашли развалины поселения древности. Руины расположены на берегу пересохшего озера, ранее, в свои полноводные времена, плескавшего соленые волны на юго-востоке древней Кашгарии. Озеро называлось Лоб-Нор и достигало размеров – также соленого – Аральского моря, но по истечении многовекового вмешательства людей оно засолонилось и полностью высохло.

Место, где расположена озеро (по традиции пересохшее место так и продолжают называть, уточняя – бывшее, высохшее), не очень дружелюбно и пригодно для проживания: резко континентальный климат, непригодная для питья вода, изнуряющие все живое ветры из пустыни. После высыхания оно интересует только лишь ученых: в девятнадцатом веке исследования озера проводил известный ученый Николай Михайлович Пржевальский, озеро не зря его заинтересовало, ведь Лоб-Нор испокон веку был стоянкой для перелетных птиц по их долгой дороге на зимовку или, наоборот, к родным местам обитания.

Озеро стало для много исследователей и ученых своеобразным плацдармом для изучения и проведения экспериментов. Ученые-атомщики также отметили озеро своим присутствием: попросту говоря, дно бывшего водоема и окрестности стали ядерным полигоном – в частности, там испытывали водородную бомбу в шестьдесят седьмом году прошлого столетия. Вообще же полигоном озеро стало в шестьдесят четвертом году.

Возвращаясь к находке археологов, то она относится ко второму – третьему веку уже нашей эры; такие выводы ученым позволило сделать изучение материала стен и атрибутирование найденных предметов. Среди этих предметов – разнообразная бытовая утварь вроде тарелок, гребней и зеркал, выполненных из меди, словом, то, что обычно клали в могилы при погребении, чтобы покойному было чем пользоваться в загробной жизни.

Найдены были также и остатки ткани – парчи, вытканной вручную. В те времена ткацкие и швейные фабрики Китая еще не существовали в природе, а механической обработке сырья предшествовала ручная. Кстати, качество и отделка обнаруженных вещей свидетельствуют об их предназначении для нужд знати и зажиточных горожан.

В эпоху существования и жизни города он являлся перевалочным пунктом на важном маршруте – Великом шелковом пути. Позднее пустыня поглотила и поселение, и оазис, и этот отрезок караванной дороги. Сейчас там все погребено под толстым слоем песка.