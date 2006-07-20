Воскресенье, 2 апреля 2017

Сергей Ковалев

31.03.2017

Федотов и порядочность

Действующее законодательство о митингах и соответствующие статьи в Кодексе об административных правонарушениях нуждаются в изменении, считает глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов. Как пишет “Коммерсант”, об этом он заявил после посещения отделов полиции, в которых содержались задержанные в ходе протестных акций 2 апреля.

По мнению Федотова, главным доказательством вины задержанного должны стать видеозаписи, а “не безликие полицейские протоколы”.

“Мы получили немало жалоб на необоснованные задержания, полагаю, что все они нуждаются в очень внимательной проверке”, – подчеркнул Федотов. Он отметил, что “рапорты о задержаниях написаны просто как под копирку”. При этом глава СПЧ добавил, что при оформлении протоколов используются только рапорты, однако нет никаких видеоматериалов.

“Объективных доказательств на самом деле нет, в связи с чем полицейские могут опираться только на протоколы, а протоколы все похожи друг на друга как близнецы”, – считает Федотов.

В конце марта глава СПЧ посоветовал участникам московской антикоррупционной акции “не обижаться на полицию”. “Выводить людей на несанкционированные акции – значит ставить их под угрозу применения силы полицией, и нечего обижаться на полицию – она лишь выполняет требования закона”, – пояснил он.

При этом Федотов подчеркнул, что случаи незаконных действий полицейских необходимо расследовать, привлекая виновных к ответственности. По его словам, сейчас члены СПЧ изучают все обстоятельства, связанные с проведением акции 26 марта. Вместе с тем Федотов подчеркнул, что выступает против создания специальной рабочей группы по изучению этого вопроса.

До этого Федотов пообещал полицейскому 2-го оперполка столичного УМВД Евгению Гаврилову, побитому на акции 26 марта, помочь в решении квартирного вопроса. Как сообщал корреспондент Би-Би-Си Андрей Сошников, во время акции в воскресенье некий мужчина ударил Гаврилова в полете ногой и тот потерял сознание. “Сейчас его коллеги избивают вообще всех”, – добавил журналист.

Позже выяснилось, что Гаврилов проходил “потерпевшим” по делу болотника Ивана Непомнящих. После воскресного инцидента с Гавриловым было открыто дело по особо тяжкой 317-й статье УК.